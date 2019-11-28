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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4768476947704771
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:27

:evil:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью.
А "в абзаце "Напомним" врать можно?
А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? :)
Так кто сел в лужу?

Все вопросы к авторам статьи.
Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом.
Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.

Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке :)

Дурковать и, как Вы говорите, "доколупываться" не надоело?
Я о депутатах вообще не говорил. Писал исключительно о лжи в заметке.
И какая разница, чей сайт?
Врать нельзя ни на каком сайте, независимо от его хозяина.
Если, конечно, сайт не претендует на гордое звание жёлтого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:36

Обсуждение убийства на последних страницах напомнило известную фразу - он может быть, и с_укин сын, но это наш с_укин сын.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Убитый - еще и ВСУ-шник. Этот малоизвестный факт, будь убийца "обычным пересичным", порохоботы бы давно сделали достоянием общественности. Но только не в этом случае - не тогда, когда убийца - активист майдана.

http://timer-odessa.net/statji/delo_ste ... a_911.html
К примеру, источники в правоохранительных органах утверждают, что Исайкул и Кузнецов входили в группировку некоего Александра Подобедова. Подобедова, в свою очередь, подозревают в причастности к ряду рейдерских захватов, нескольких нападениях на общественных деятелей. А сам Стерненко в одном из интервью утверждал, что Исайкул ранее уже являлся фигурантом уголовных дел, связанных с препятствованием проведения митингов и тому подобным.


Отримали збройний опір і втекли, поранені. Можливо, Стерненко, потім, і добив Кузнєцова, але експертиза це однозначно не підтвердила. Самооборона, навіть з ножем, і смертельним фіналом, законна, якщо нападала група осіб, і такі прецеденти були.
Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника.
Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:00

  lapay написав:
Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника.
Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим


Так Васянович, один из убийц Гандзюк - тоже активист, участник добробатов. Ты лишь подтвердил то, что я написал выше.

И что за дичь ты несешь о мести! Активисты мстят активистам? Плюс с хронологией у тебя полный беспорядок - Стерненко убил человека раньше, чем случилось покушение на Гандзюк.

PS: а Рябошапка и Луценко покрывают активистов, руками которых осуществляются расправы с неугодными, рейдерские захваты и мобилизация радикальных сил "для учета" поголовья таковых в обществе...
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