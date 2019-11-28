Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью. А "в абзаце "Напомним" врать можно? А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? Так кто сел в лужу?
Все вопросы к авторам статьи. Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом. Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.
Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке
Дурковать и, как Вы говорите, "доколупываться" не надоело? Я о депутатах вообще не говорил. Писал исключительно о лжи в заметке. И какая разница, чей сайт? Врать нельзя ни на каком сайте, независимо от его хозяина. Если, конечно, сайт не претендует на гордое звание жёлтого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Убитый - еще и ВСУ-шник. Этот малоизвестный факт, будь убийца "обычным пересичным", порохоботы бы давно сделали достоянием общественности. Но только не в этом случае - не тогда, когда убийца - активист майдана.
К примеру, источники в правоохранительных органах утверждают, что Исайкул и Кузнецов входили в группировку некоего Александра Подобедова. Подобедова, в свою очередь, подозревают в причастности к ряду рейдерских захватов, нескольких нападениях на общественных деятелей. А сам Стерненко в одном из интервью утверждал, что Исайкул ранее уже являлся фигурантом уголовных дел, связанных с препятствованием проведения митингов и тому подобным.
Отримали збройний опір і втекли, поранені. Можливо, Стерненко, потім, і добив Кузнєцова, але експертиза це однозначно не підтвердила. Самооборона, навіть з ножем, і смертельним фіналом, законна, якщо нападала група осіб, і такі прецеденти були. Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника. Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.