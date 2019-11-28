Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью. А "в абзаце "Напомним" врать можно? А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? Так кто сел в лужу?
Все вопросы к авторам статьи. Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом. Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.
Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке
Дурковать и, как Вы говорите, "доколупываться" не надоело? Я о депутатах вообще не говорил. Писал исключительно о лжи в заметке. И какая разница, чей сайт? Врать нельзя ни на каком сайте, независимо от его хозяина. Если, конечно, сайт не претендует на гордое звание жёлтого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Убитый - еще и ВСУ-шник. Этот малоизвестный факт, будь убийца "обычным пересичным", порохоботы бы давно сделали достоянием общественности. Но только не в этом случае - не тогда, когда убийца - активист майдана.
К примеру, источники в правоохранительных органах утверждают, что Исайкул и Кузнецов входили в группировку некоего Александра Подобедова. Подобедова, в свою очередь, подозревают в причастности к ряду рейдерских захватов, нескольких нападениях на общественных деятелей. А сам Стерненко в одном из интервью утверждал, что Исайкул ранее уже являлся фигурантом уголовных дел, связанных с препятствованием проведения митингов и тому подобным.
Отримали збройний опір і втекли, поранені. Можливо, Стерненко, потім, і добив Кузнєцова, але експертиза це однозначно не підтвердила. Самооборона, навіть з ножем, і смертельним фіналом, законна, якщо нападала група осіб, і такі прецеденти були. Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника. Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Потому что это подтверждено фактажем. Убийца бежал за убиенным больше ста метров. Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы. Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.
По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное? Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва.
Какой еще фактаж? Фантазии из медведчуковских ресурсов и кремлевских помоек типа срана.юа.
freeze написав:Потому что это подтверждено фактажем. Убийца бежал за убиенным больше ста метров. Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы. Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.
По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное? Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва.
Какой еще фактаж? Фантазии из медведчуковских ресурсов и кремлевских помоек типа срана.юа.
Я смотрю вы просто не в теме. Все что я изложил, это из материалов расследования полиции, и не раз озвучивалось сотрудниками полиции, пока у них не забрали дело.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.