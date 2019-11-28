RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4769477047714772>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:27

:evil:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью.
А "в абзаце "Напомним" врать можно?
А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? :)
Так кто сел в лужу?

Все вопросы к авторам статьи.
Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом.
Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.

Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке :)

Дурковать и, как Вы говорите, "доколупываться" не надоело?
Я о депутатах вообще не говорил. Писал исключительно о лжи в заметке.
И какая разница, чей сайт?
Врать нельзя ни на каком сайте, независимо от его хозяина.
Если, конечно, сайт не претендует на гордое звание жёлтого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14904
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3991 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:36

Обсуждение убийства на последних страницах напомнило известную фразу - он может быть, и с_укин сын, но это наш с_укин сын.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14904
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3991 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Убитый - еще и ВСУ-шник. Этот малоизвестный факт, будь убийца "обычным пересичным", порохоботы бы давно сделали достоянием общественности. Но только не в этом случае - не тогда, когда убийца - активист майдана.

http://timer-odessa.net/statji/delo_ste ... a_911.html
К примеру, источники в правоохранительных органах утверждают, что Исайкул и Кузнецов входили в группировку некоего Александра Подобедова. Подобедова, в свою очередь, подозревают в причастности к ряду рейдерских захватов, нескольких нападениях на общественных деятелей. А сам Стерненко в одном из интервью утверждал, что Исайкул ранее уже являлся фигурантом уголовных дел, связанных с препятствованием проведения митингов и тому подобным.


Отримали збройний опір і втекли, поранені. Можливо, Стерненко, потім, і добив Кузнєцова, але експертиза це однозначно не підтвердила. Самооборона, навіть з ножем, і смертельним фіналом, законна, якщо нападала група осіб, і такі прецеденти були.
Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника.
Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим
Зображення
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:00

  lapay написав:
Тому Рябошапка, аналогічно Луценко, передав справу в СБУ, щоб шукали замовника.
Хоч в одному випадку помстились за Гандзюк і десяткам іншим


Так Васянович, один из убийц Гандзюк - тоже активист, участник добробатов. Ты лишь подтвердил то, что я написал выше.

И что за дичь ты несешь о мести! Активисты мстят активистам? Плюс с хронологией у тебя полный беспорядок - Стерненко убил человека раньше, чем случилось покушение на Гандзюк.

PS: а Рябошапка и Луценко покрывают активистов, руками которых осуществляются расправы с неугодными, рейдерские захваты и мобилизация радикальных сил "для учета" поголовья таковых в обществе...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4246
З нами з: 02.05.18
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Потому что это подтверждено фактажем.
Убийца бежал за убиенным больше ста метров.
Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы.
Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.

По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное?
Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва.

Какой еще фактаж? Фантазии из медведчуковских ресурсов и кремлевских помоек типа срана.юа.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:09

Зеркаль пішла з МЗС через підготовку відкликання позовів


Похоже, в судах готовится слив дел против РФ по методу Богдана.
Богдан помог РФ выиграть суд против Украины и посадить Тимошенко, – расследование
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:22

Справжня демократія в дії

В Австрії ватну сепаратистку посадили на 14 років у тюрму. І жодних умовних термінів!

Нам би австрійську демократію!!!


https://censor.net.ua/news/3162467/graj ... _let_video
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20766
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:44

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  freeze написав:Потому что это подтверждено фактажем.
Убийца бежал за убиенным больше ста метров.
Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы.
Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.

По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное?
Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва.

Какой еще фактаж? Фантазии из медведчуковских ресурсов и кремлевских помоек типа срана.юа.


Я смотрю вы просто не в теме.
Все что я изложил, это из материалов расследования полиции, и не раз озвучивалось сотрудниками полиции, пока у них не забрали дело.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13755
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3773 раз.
Подякували: 5582 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:49

Re: Політичні дискусії

Frant написав:В Австрії ватну сепаратистку посадили на 14 років у тюрму. І жодних умовних термінів!

Нам би австрійську демократію!!!


https://censor.net.ua/news/3162467/graj ... _let_video


Как то вы не внимательно прочитали, эта заметка скорее для прочтения Марусе-реконструктору-Зверобой.

""Как уточняется, Монику Унгер осудили за участие в радикальной организации, которая пыталась инициировать свержение государственного строя, а не за призыв к президенту России Владимиру Путину."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13755
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3773 раз.
Подякували: 5582 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:54

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я смотрю вы просто не в теме.
Все что я изложил, это из материалов расследования полиции, и не раз озвучивалось сотрудниками полиции, пока у них не забрали дело.

Где озвучивались, на каких ресурсах?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4769477047714772>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78999)
29.11.2019 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.