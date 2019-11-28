Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.
Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.
Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве.
Faceless написав:Произошло убийство - суд будет в любом случае
Это только у нас так, где человек фактически не имеет права на самооборону.
Вы привратно понимаете термин самооборона. Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона. Но только суд, а не юный следователь какой то.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вы привратно понимаете термин самооборона. Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона. Но только суд, а не юный следователь какой то.
Якщо хуліганів буде двоє, то це вже буде не вбивство, а самозахист, без карного покарання. Ті двоє пострадалих чотири години блукали по кварталу, чекаючі машину Стерненка, на якій він потім, випадково, на СТО, знайшов два GPS-трекери. Те, що Стерненко добив Кузнєцова, слідством не встановлена, СБУ, схоже, шукає Ісайкула, щоб вручити підозру. Якщо Рябошапка і Баканов покривають Стерненка, то може і Зеленський теж замаскований порохобот і націоналіст?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Вы привратно понимаете термин самооборона. Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона. Но только суд, а не юный следователь какой то.
Я ж говорю, это только у нас так. Если обороняющийся применит пистолет против нападающего с ножом, то в любом случае будет убийцей. В нормальной стране при любом посягательстве на жизнь и здоровье человек может защищаться любым способом.
Вы бы лучше привели ссылку на оригинал документа, т.к. в вашей ссылке только 2 пункта депутаты из ОПЗЖ предлагают исключить, а на самом деле их 8.
Полный перечень того, что Медведчук и Ко предлагают исключить из Закона:
Порівняльна таблиця 22.11.2019
Пункт 4 виключити. ... 4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:
- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;
- безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;
- виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;
- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;
- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;
- дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
Медведчук Віктор Володимирович (IX скликання) Бойко Юрій Анатолійович (IX скликання) Рабінович Вадим Зіновійович (IX скликання) Шуфрич Нестор Іванович (IX скликання) Козак Тарас Романович (IX скликання) Німченко Василь Іванович (IX скликання) Загородній Юрій Іванович (IX скликання) Колтунович Олександр Сергійович (IX скликання) Льовочкін Сергій Володимирович (IX скликання)
P.S.
Номер, дата реєстрації: 2491 від 22.11.2019
Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?
Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Вы привратно понимаете термин самооборона. Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона. Но только суд, а не юный следователь какой то.
Я ж говорю, это только у нас так. Если обороняющийся применит пистолет против нападающего с ножом, то в любом случае будет убийцей. В нормальной стране при любом посягательстве на жизнь и здоровье человек может защищаться любым способом.
Здесь всё далеко не так просто. На каждое убийство не повесишь видеокамеру. Любой вменяемый убийца тогда бы говорил, меня хотели ударить, я просто защищался и в ответ убил ножом или из огнестрельного оружия одного-двух-трёх человек. Поэтому и введено такое ограничение термина самооборона. Хотя мне тоже кажется, что толкование можно расширить и если на тебя напали с ножом, ты можешь отвечать любым способом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.