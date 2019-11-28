Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52

Проект партии Сенцова получает развитие, вроде нашли спонсоров.

Поскольку это теже спонсоры, что и у партии Вакарчука, то возникают вопросы или они поставили крест на Вакарчуке как на неперспективном лидере, или решили просто разнести яйца в разные корзинки. Хотя последнее выглядит странным, ибо электорат Вакарчука и Сенцова практически одинаков.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.