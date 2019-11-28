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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00
Schmit
в посте viewtopic.php?p=4805206#p4805206
выложил видео Стерненко.
Ради разнообразия решил посмотреть.
И что?
О сути ни слова. О преступлении ни слова.
Простая нарезка кадров, показывающая людей, осуждающих его. Глядя это видео, создаётся впечатление, что Стерненко пуп земли и все "враги" говорят и думают только о нём и ни о чём другом.
Сам Стерненко абсолютно спокоен, никаких отрицательных эмоций и переживаний. Создаётся впечатление, что он получил достаточно серьезные гарантии безнаказанности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:05
Глядя видео Олешко, кот. чуть выше выложил Schmit
, хочется поддержать такое предложение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:23
Faceless написав:
Произошло убийство - суд будет в любом случае
100% правильно!
Но вот загвоздка:
А Судьи кто?
- Кто им платит?
- На Законы они "ложили". Официально в Суде, от судьи звучит речь(это из своей практики):
- Кто платит, тот и выбирает "Законы".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:25
Puente написав:
У нас прикладів , коли при явній і адекватній самообороні суд стає на бік самооборонщика - можна по пальцям перерахувати . Буває інколи - але дуже рідко . Переважно суд приймає рішення про перевищення необхідної межі самооборони . І реально коли людина приймає рішення оборонятися - однозначно треба розуміти , що її посадять за це . Інша справа - що тут якраз приймається рішення - що для тебе важливіше ... Читайте та дивіться кримінальні хроніки - і не буде таких питань . Бо переважно проти "зайвої" самооборони тільки ті , хто ніколи в екстремальні ситуації не потрапляв ...
В общем-то Вы правы. С самообороной у нас сложно. Как в других странах не знаю, ничего не могу сказать.
Но что смущает в случае со Стерненко. Личность известная. Если шли его убивать (избивать) намеренно, то знали, что мальчик не "божий одуванчик" и можно ожидать всякое. Но при этом у нападавших не то что пистолета или ножа, но даже ломика или биты с собой. Как-то на покушение не похоже.
А если это просто уличное хулиганство, то смерть за это как-то чересчур. И тогда это, действительно, превышение пределов самообороны.
А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:28
ЛАД написав:
Глядя видео Олешко, кот. чуть выше выложил Schmit
, хочется поддержать такое предложение.
Для всего этого существует иная Правовая модель - "Военное Положение".
Но Воры в таком случае, что во власти открыто рискуют нарваться на ... .
А Неньку продолжают, с остервенением потрошить, как тузик грелку.
- Отсюда и все противоречия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:29
ЛАД написав:
А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.
Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52
Проект партии Сенцова получает развитие, вроде нашли спонсоров.
Поскольку это теже спонсоры, что и у партии Вакарчука, то возникают вопросы или они поставили крест на Вакарчуке как на неперспективном лидере, или решили просто разнести яйца в разные корзинки. Хотя последнее выглядит странным, ибо электорат Вакарчука и Сенцова практически одинаков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:55
Schmit написав:
Детский сад "Солнышко" вторая ясельная группа
Интересно, а кто нибудь задумывался за чем Я часто ссылаюсь на прецендентное Решение ЕСПЧ по Украине справу 12.10.2017р "Бурмич та інші проти України" где в одном решении объединено больше 12 тысяч дел?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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