Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10

freeze написав: Вы привратно понимаете термин самооборона.

Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.

Но только суд, а не юный следователь какой то. Вы привратно понимаете термин самооборона.Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.Но только суд, а не юный следователь какой то.

К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?