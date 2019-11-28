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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4771477247734774>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:00

Schmit в посте viewtopic.php?p=4805206#p4805206 выложил видео Стерненко.
Ради разнообразия решил посмотреть.
И что?
О сути ни слова. О преступлении ни слова.
Простая нарезка кадров, показывающая людей, осуждающих его. Глядя это видео, создаётся впечатление, что Стерненко пуп земли и все "враги" говорят и думают только о нём и ни о чём другом.
Сам Стерненко абсолютно спокоен, никаких отрицательных эмоций и переживаний. Создаётся впечатление, что он получил достаточно серьезные гарантии безнаказанности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:05

  Kudrjavuy написав:.......
Копируем агрессора?
https://gordonua.com/news/politics/nard ... 62482.html

Глядя видео Олешко, кот. чуть выше выложил Schmit, хочется поддержать такое предложение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:25

  Puente написав:У нас прикладів , коли при явній і адекватній самообороні суд стає на бік самооборонщика - можна по пальцям перерахувати . Буває інколи - але дуже рідко . Переважно суд приймає рішення про перевищення необхідної межі самооборони . І реально коли людина приймає рішення оборонятися - однозначно треба розуміти , що її посадять за це . Інша справа - що тут якраз приймається рішення - що для тебе важливіше ... Читайте та дивіться кримінальні хроніки - і не буде таких питань . Бо переважно проти "зайвої" самооборони тільки ті , хто ніколи в екстремальні ситуації не потрапляв ...

В общем-то Вы правы. С самообороной у нас сложно. Как в других странах не знаю, ничего не могу сказать.
Но что смущает в случае со Стерненко. Личность известная. Если шли его убивать (избивать) намеренно, то знали, что мальчик не "божий одуванчик" и можно ожидать всякое. Но при этом у нападавших не то что пистолета или ножа, но даже ломика или биты с собой. Как-то на покушение не похоже.
А если это просто уличное хулиганство, то смерть за это как-то чересчур. И тогда это, действительно, превышение пределов самообороны.
А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:29

  ЛАД написав:А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.

Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52

Re: Політичні дискусії

Проект партии Сенцова получает развитие, вроде нашли спонсоров.
Поскольку это теже спонсоры, что и у партии Вакарчука, то возникают вопросы или они поставили крест на Вакарчуке как на неперспективном лидере, или решили просто разнести яйца в разные корзинки. Хотя последнее выглядит странным, ибо электорат Вакарчука и Сенцова практически одинаков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:55

  Schmit написав:


  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:.......
Копируем агрессора?
https://gordonua.com/news/politics/nard ... 62482.html

Глядя видео Олешко, кот. чуть выше выложил Schmit, хочется поддержать такое предложение.



Детский сад "Солнышко" вторая ясельная группа :mrgreen:
Интересно, а кто нибудь задумывался за чем Я часто ссылаюсь на прецендентное Решение ЕСПЧ по Украине справу 12.10.2017р "Бурмич та інші проти України" где в одном решении объединено больше 12 тысяч дел?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:01

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:Интересно, а кто нибудь задумывался за чем Я часто ссылаюсь на прецендентное Решение ЕСПЧ по Украине справу 12.10.2017р "Бурмич та інші проти України" где в одном решении объединено больше 12 тысяч дел?


Я долго думал над этим
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:51

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:Интересно, а кто нибудь задумывался за чем Я часто ссылаюсь на прецендентное Решение ЕСПЧ по Украине справу 12.10.2017р "Бурмич та інші проти України" где в одном решении объединено больше 12 тысяч дел?


Я долго думал над этим

:lol:
Система построенного Судочинства исключает наличие "Правосудия".
"И добиться ничего без обреза невозможно."
Это о системе беспредела сохранившегося из 90х - только развивающемся с каждым днём. Вас при любом раскладе обманут, кинут в Судах, будете умничать - кинуть по исполнительному производству, кинут по средствам, -... кинут ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ.
То же, но иными словами:
Криминал 90х диктует содержание власти в Украине.(РФ ему в помощь или коррупция)
Это лишний раз подтверждение утверждения о "наёмных":
https://hvylya.net/news/exclusive/boshk ... umaka.html
Образно:
Коим уже не просто "думать", а и говорить вредно для здоровья. :mrgreen:

Ибо всегда существует "КТО-ТО" кто уже посчитал, и оплатил свой "гешефт", не хилым откатом.
Реально работать - это тяжкое и не благодарное дело. "Кинуть неверного" - это угодное Аллаху дело.
Странно только почему и как, кто кидает украинцев в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10

  freeze написав:Вы привратно понимаете термин самооборона.
Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.
Но только суд, а не юный следователь какой то.

К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".
А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.
Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.
Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:12

Re: Політичні дискусії

Щоб завершити обговорення справи Стерненка.

Проект журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднив документи, які підтверджують, що незадовго до нападу на екс-главу одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка чотири людини – виконавці Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, а також імовірні організатори Олександр Подобєдов і Віталій Посувайло – зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов.

"Слідству.Інфо" вдалося знайти докази, що підтверджують слова Стерненка, – картку зі шляхами пересування нападників у вечір замаху. В одному з документів зазначено, що незадовго до нападу четверо людей – нападник Ісайкул та Кузнєцов, а також двоє інших – Подобєдов і Посувайло зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов, про якого писав Стерненко. Звідти двоє, Ісайкул і Кузнєцов, вирушили на місце замаху. А двоє імовірних організаторів – куми Подобєдов і Посувайло – припаркували авто неподалік.

Сам активіст Стерненко написав у блозі на INSIDER, що переконаний у причетності Подобєдова до замаху на своє життя: "У момент, коли я з Наталею наближався до свого під'їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал, і Кузнєцов та Ісайкул побігли мені назустріч, після чого вчинили замах".

"Незважаючи на наявну в поліції інформацію про пересування цих чотирьох осіб у вечір нападу на Стерненка, жодному з них досі не оголосили про підозру. А Подобєдова, як стверджує адвокат активіста Євген Стельмах, офіційне слідство досі не допитало навіть в якості свідка", – резюмує "Слідство.Інфо".
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/localnews ... 81719.html

Там же є карти пересування цієї четвірки, по інформації допитанного Віталія Посувайло, одного з цієї четвірки.

Тобто, організований напад на Стерненко однозначно був.

Олена Лукаш дає документи слідства, в яких зазначено, що був ножовий удар в серце Кузнєцова, після якого він втратив свідомість за кілька секунд, тобто, Стерненко добив лежачого Кузнєцова, і це навмисне вбивство.https://zik.ua/news/2019/10/20/lukash_r ... ka_1672193
Однак, це припущення легко спростовується відео, яке зняла https://www.youtube.com/watch?v=FE2EqUMbpDg подруга Стерненко, де видно, що Кузнєцов був живим і трохи рухався ще 4 хвилини. Ще треба враховувати, що, очевидно, вона не відразу почала знімати, а на місце події першою прибула не вона, а жінка-свідок з сусіднього будинку.
Фізично сильний Кузнєцов цілком міг пробігти 100 м за 30-40 сек, поки не втратив сили, навіть після таких важких поранень, таких випадків, в криміналістиці, було чимало.
Немає ні свідків, ні заключення експертизи, що Стерненко добивав нападника.

Я так думаю, що шансів довести провину Стерненко мало, а зробити винним вбитого - буде сильний політичний резонанс, тому цю справу спустять на гальмах, як і багато інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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