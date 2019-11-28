Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4771477247734774 Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25 M-Audio написав: freeze написав: Вы привратно понимаете термин самооборона.

Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.

Но только суд, а не юный следователь какой то. Вы привратно понимаете термин самооборона.Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.Но только суд, а не юный следователь какой то.

К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".

А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.

Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.

Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам? К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?

Эта философия заложена подо всем Судочинством.

Только

1. С Прокуратуры снято Право нагляду за цивільним судочинством.(Відсутє Верховенство Права)

2. Статьи о вымогательстве, коррупции,... - нивелированы - "Декриминализированны"

3. Не существует даже понятия о "неизбежности наказания"

4. Отсюда любые потуги "рукоблудничества" - простите "Законотворчества" имеют конкретную цель "отобрать и кинуть", но не упорядочить.

5. Результатом чего приходит полная катастрофа во всех сферах жизни - Кто возмущался о "вбросах бытовухи" - в сегодняшнем виде, системность этих процессов - это есть прямая связь с ростом "удачливых бизнесов", берущих на себя Право регламентации всех сфер жизни(именно по этой причине в этой жизни приходит ППЦ), за "долю малую". Эта философия заложена подо всем Судочинством.Только1. С Прокуратуры снято Право нагляду за цивільним судочинством.(Відсутє Верховенство Права)2. Статьи о вымогательстве, коррупции,... - нивелированы - "Декриминализированны"3. Не существует даже понятия о "неизбежности наказания"4. Отсюда любые потуги "рукоблудничества" - простите "Законотворчества" имеют конкретную цель "отобрать и кинуть", но не упорядочить.5. Результатом чего приходит полная катастрофа во всех сферах жизни - Кто возмущался о "вбросах бытовухи" - в сегодняшнем виде, системность этих процессов - это есть прямая связь с ростом "удачливых бизнесов", берущих на себя Право регламентации всех сфер жизни(именно по этой причине в этой жизни приходит ППЦ), за "долю малую". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7283 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:38 Re: Політичні дискусії M-Audio написав: freeze написав: Вы привратно понимаете термин самооборона.

Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.

Но только суд, а не юный следователь какой то. Вы привратно понимаете термин самооборона.Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.Но только суд, а не юный следователь какой то.

К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".

А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.

Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.

Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам? К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?



Мораль, философия это прекрасно, сам я тоже за все хорошее и против всего плохого.



Но по факту обычно происходит так, приезжает следственная группа, лежит труп с ножом в груди, рядом сидит вполне здоровый человек, говорит труп на меня напал и я его зарезал, чем докажешь, и в ответ - вы что мне не доверяете ?

Может это убийца любовника жены прирезал как курицу, может профикиллер заказ выполнил. Мораль, философия это прекрасно, сам я тоже за все хорошее и против всего плохого.Но по факту обычно происходит так, приезжает следственная группа, лежит труп с ножом в груди, рядом сидит вполне здоровый человек, говорит труп на меня напал и я его зарезал, чем докажешь, и в ответ - вы что мне не доверяете ?Может это убийца любовника жены прирезал как курицу, может профикиллер заказ выполнил. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 29 лис, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13759 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3773 раз. Подякували: 5589 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42 Puente написав: ЛАД написав: А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство. А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.

Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ... Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...

Нет.

Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство. Нет.Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3993 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:52 lapay написав: Щоб завершити обговорення справи Стерненка.



Проект журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднив документи, які підтверджують, що незадовго до нападу на екс-главу одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка чотири людини – виконавці Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, а також імовірні організатори Олександр Подобєдов і Віталій Посувайло – зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов.



"Слідству.Інфо" вдалося знайти докази, що підтверджують слова Стерненка, – картку зі шляхами пересування нападників у вечір замаху .

.... Щоб завершити обговорення справи Стерненка.

Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.

А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко? Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14911 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3993 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.

А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко? Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?

Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.

Блимнув - слова Стерненко. Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.Блимнув - слова Стерненко. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9052 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4771477247734774 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм