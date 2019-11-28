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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:25
M-Audio написав: freeze написав:
Вы привратно понимаете термин самооборона.
Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.
Но только суд, а не юный следователь какой то.
К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".
А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.
Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.
Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?
Эта философия заложена подо всем Судочинством.
Только
1. С Прокуратуры снято Право нагляду за цивільним судочинством.(Відсутє Верховенство Права)
2. Статьи о вымогательстве, коррупции,... - нивелированы - "Декриминализированны"
3. Не существует даже понятия о "неизбежности наказания"
4. Отсюда любые потуги "рукоблудничества" - простите "Законотворчества" имеют конкретную цель "отобрать и кинуть", но не упорядочить.
5. Результатом чего приходит полная катастрофа во всех сферах жизни - Кто возмущался о "вбросах бытовухи" - в сегодняшнем виде, системность этих процессов - это есть прямая связь с ростом "удачливых бизнесов", берущих на себя Право регламентации всех сфер жизни(именно по этой причине в этой жизни приходит ППЦ), за "долю малую".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:38
M-Audio написав: freeze написав:
Вы привратно понимаете термин самооборона.
Если вам, к примеру, на улице хулиган дал в ухо, то если вы после этого вынете нож и нанесете хулигану пяток ножевых ранений, то это называется банальное убийство, хотя и с явными смягчающими обстоятельствами. А вот если вы в ответ дали хулигану в ухо, хулиган упал после этого и убился, то этот момент суд может трактовать как самооборона.
Но только суд, а не юный следователь какой то.
К сожалению, наша советско-милицейская система с вами полностью солидарна в этом вопросе (вы, случайно, не оттуда?). И, опять же, к сожалению, такой подход означает практическое отсутствие права на самооборону. В народном фольклоре такой подход отражён ёмкой фразой "когда убьют - тогда и приходите".
А чтобы право на самооборону не было пустым звуком - да, если мне хулиган дал в ухо, я должен иметь возможность вынуть нож и нанести ему пяток ранений. Безнаказанно для меня, и без навязывания ярлыка "убийство". Если установить пределы самообороны для такого случая как возможность дать хулигану в ухо в ответ, и не более того - то такая "самооборона" гарантированно приведёт жертву минимум в больницу, максимум - в морг.
Если всё ещё непонятно, почему так, поясню. Самооборона методом "дать в ухо в ответ" может защитить, только если у обороняющегося более высокий уровень физической и боевой подготовки, и если нападающий один. В противном случае жертва будет как минимум избита, с неясными последствиями. Но, имея более высокий уровень подготовки, жертва, вероятно, вообще не позволит "дать себе в ухо". А для по-настоящему эффективной самообороны от более сильного нападающего (а мы обязаны предполагать, что нападающий более силён, чем защищающийся) метод может быть единственный - любыми способами рубить наповал, обездвижить, чем не дать возможность продолжить нападение и реализовать преимущество в силе. Перцовый баллончик, перочинный нож или автомат Калашникова, если вдруг такой внезапно окажется под рукой - не должно иметь никакого значения с точки зрения закона. Да в законе даже и есть подобное положение, но при наличии понятия "превышение пределов" в сочетании с нашей правоприменительной практикой толку с этого положения никакого.
Я с интересом читал приговоры по делам о превышении самообороны. Минимум две страницы мелким шрифтом рассуждений о степени опасности, глубинный анализ законодательства, включая всевозможные решения судейских пленумов, пространные рассуждения о возможности жертвы поступить как-то иначе, написанные за столом в удобном кресле, в охраняемом помещении... Аллё гараж! Эти все "выводы" должен сделать человек, к которому, к примеру, ломятся в жилище, и который уже, возможно, получил тяжелым предметом по голове, и у которого есть максимум несколько секунд передышки, прежде чем его "наградят" по голове ещё раз уже окончательно? А по их мнению получается, что должен, ибо как он иначе может быть уверен, что не нарушит закон и не поедет в колонию по результатам?
Мораль, философия это прекрасно, сам я тоже за все хорошее и против всего плохого.
Но по факту обычно происходит так, приезжает следственная группа, лежит труп с ножом в груди, рядом сидит вполне здоровый человек, говорит труп на меня напал и я его зарезал, чем докажешь, и в ответ - вы что мне не доверяете ?
Может это убийца любовника жены прирезал как курицу, может профикиллер заказ выполнил.
Востаннє редагувалось freeze
в П'ят 29 лис, 2019 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42
Puente написав: ЛАД написав:
А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.
Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...
Нет.
Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:52
lapay написав:
Щоб завершити обговорення справи Стерненка.
Проект журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднив документи, які підтверджують, що незадовго до нападу на екс-главу одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка чотири людини – виконавці Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, а також імовірні організатори Олександр Подобєдов і Віталій Посувайло – зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов.
"Слідству.Інфо" вдалося знайти докази, що підтверджують слова Стерненка, – картку зі шляхами пересування нападників у вечір замаху.
....
Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03
ЛАД написав:
Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?
Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.
Блимнув - слова Стерненко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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