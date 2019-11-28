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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4771477247734774
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42

  Puente написав:
  ЛАД написав:А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.

Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...

Нет.
Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:52

  lapay написав:Щоб завершити обговорення справи Стерненка.

Проект журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднив документи, які підтверджують, що незадовго до нападу на екс-главу одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка чотири людини – виконавці Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, а також імовірні організатори Олександр Подобєдов і Віталій Посувайло – зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов.

"Слідству.Інфо" вдалося знайти докази, що підтверджують слова Стерненка, – картку зі шляхами пересування нападників у вечір замаху.
....

Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?

Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.
Блимнув - слова Стерненко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:14

lapay
Вы знаете, я не буду брать на себя роль следователя. Я не следователь и не судмедэксперт. Не могу и не буду судить о том, мог ли человек с таким ранением пробежать стометровку.
Но вопросов много.
Если есть такие показания Посувайла, то почему не допрошен Подобедов.
Откуда порезанная рука у Стерненко, если он ни слова не говорит на видео по Вашей ссылке об оружии у нападавших. Он говорит: "почали наносити удари", "я встиг застосувати свій ніж", "я вчасно дістав ніж".
Если это запланированное и подготовленное нападение, причём, третье за три месяца, то удивляет наплевательское отношение нападавших. Уже зная Стерненко, могли бы подготовиться получше.
В том видео, кот. выложил Schmit, у Стерненко не нашлось ни слова об убитом, ни слова сочувствия его семье, ни слова сожаления о происшествии. Только слова о том, как его гнобят "промосковские" личности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:27

andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:30

Re: Політичні дискусії

Тут кстати странно, что Пашинский уже третий месяц чалится без права внесения залога, в то время как Сирожа на свободе бодр и энергичен.
Какое то избирательное правосудие, имхо.
Если еще учесть, что жертва Пашинского жива, с хорошим настроением раздает интервью, а жертва Стерненко давно на кладбище.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:44

Re: Політичні дискусії

Хотят кстати внести законопроект о продаже земли во втором чтении и представление о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко в один день.
Чтобы тема с Порошенко перебила тему земли, гениальный ход политтехнологов Зе-команды.

А Петя от греха переписал на сына и свой банк. Тоже готовится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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