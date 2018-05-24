Нет.
Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42
Нет.
Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:52
Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03
Re: Політичні дискусії
Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.
Блимнув - слова Стерненко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:14
lapay
Вы знаете, я не буду брать на себя роль следователя. Я не следователь и не судмедэксперт. Не могу и не буду судить о том, мог ли человек с таким ранением пробежать стометровку.
Но вопросов много.
Если есть такие показания Посувайла, то почему не допрошен Подобедов.
Откуда порезанная рука у Стерненко, если он ни слова не говорит на видео по Вашей ссылке об оружии у нападавших. Он говорит: "почали наносити удари", "я встиг застосувати свій ніж", "я вчасно дістав ніж".
Если это запланированное и подготовленное нападение, причём, третье за три месяца, то удивляет наплевательское отношение нападавших. Уже зная Стерненко, могли бы подготовиться получше.
В том видео, кот. выложил Schmit, у Стерненко не нашлось ни слова об убитом, ни слова сочувствия его семье, ни слова сожаления о происшествии. Только слова о том, как его гнобят "промосковские" личности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:30
Re: Політичні дискусії
Тут кстати странно, что Пашинский уже третий месяц чалится без права внесения залога, в то время как Сирожа на свободе бодр и энергичен.
Какое то избирательное правосудие, имхо.
Если еще учесть, что жертва Пашинского жива, с хорошим настроением раздает интервью, а жертва Стерненко давно на кладбище.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:44
Re: Політичні дискусії
Хотят кстати внести законопроект о продаже земли во втором чтении и представление о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко в один день.
Чтобы тема с Порошенко перебила тему земли, гениальный ход политтехнологов Зе-команды.
А Петя от греха переписал на сына и свой банк. Тоже готовится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:16
По Стерненко. Надеюсь здесь взрослые люди, поэтому критика того, что я напишу, будет обоснованная.
Я не одессит, поэтому с картой Одессы могу ошибиться, но вот что получается.
1. Схема (из
2. Карта Одессы, где кружком с цифрой 1 показано место автомобиля (пересечение Французского бульвара с Семинарской улицей), кружком с цифрой 2 место, где произошло нападение на Стерненко (улица Фонтанская дорога 9с).
Можно ли на таком расстоянии увидеть, как автомобиль "моргает" фарами?
3. Место нападения на Стерненко показано из материалов следствия
4. На видео с Ютуба
слышны слова (от 2-х разых людей, девушки Стерненко и свидетеля):
4:26 - Сергій побіг за ним
6:03 - я видел вы побежали за кем-то одним, а он побежал за вторым
100 метров гнаться за человеком, самооборона?
Согласен с этим, но, по версии Стерненко, ножом он ударил возле своего дома, однако нож оказался рядом с погибшим (на видео слышно, как Стерненко говорит чтобы не трогали нож), т.е. Стерненко бежал за Кузнецовым с ножом в руках. В целях самообороны?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:26
Вы уже и за мой институт расписываетесь?
Так вот, чтобы вы знали - Веркин при приеме сотрудников на работу полностью игнорировал навязываемый сверху государственный антисемитизм. Евреев в институте было много, в том числе и начальников отделов, в том числе и в КБ, работавшем в основном на космос и оборонку. Такого рода антисемитизм процветал в Питере.
Т.е. "правильные" с вашей точки зрения евреи - это те, которые ходят в синагогу и поддерживают связи с еврейскими организациями. Как выражается Либо, докладываю : знакомые евреи, уехавшие в Израиль, в синагогу не ходят и терпеть не могут тунеядцев - "датишных". Стало быть, неправильные.
Если бы вы знали, какая хорошая компания единомышленников у меня на других форумах и ЖЖ
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:32
Возможно убитый бежал с ножом в животе, а перед смертью с целью запутать следствие вытащил нож из живота, стёр с ножа отпечатки своих пальцев, оставив отпечатки только Стерненко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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