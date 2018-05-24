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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47724773477447754776>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:42

  Puente написав:
  ЛАД написав:А с учётом того, что догонял и убивал после того, как догнал, то это уже просто убийство.

Взагалі-то оце якраз ознака як мінімум перевищення ...

Нет.
Догонял и убивал после того, как догнал, это уже вообще не самооборона. Это убийство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:52

  lapay написав:Щоб завершити обговорення справи Стерненка.

Проект журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" оприлюднив документи, які підтверджують, що незадовго до нападу на екс-главу одеського відділення "Правого сектору" Сергія Стерненка чотири людини – виконавці Олександр Ісайкул та Іван Кузнєцов, а також імовірні організатори Олександр Подобєдов і Віталій Посувайло – зустрілися неподалік від місця замаху, у парку обласної ради. Туди Кузнєцова привіз саме Подобєдов.

"Слідству.Інфо" вдалося знайти докази, що підтверджують слова Стерненка, – картку зі шляхами пересування нападників у вечір замаху.
....

Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не очень представляю себе, что это за документ и откуда он мог появиться.
А "блимнув фарами" это тоже со слов Стерненко?

Так посилання відкрийте - там є фото карт, які складені зі слів допитанного і, можливо, підтверженного роумінгом.
Блимнув - слова Стерненко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:14

lapay
Вы знаете, я не буду брать на себя роль следователя. Я не следователь и не судмедэксперт. Не могу и не буду судить о том, мог ли человек с таким ранением пробежать стометровку.
Но вопросов много.
Если есть такие показания Посувайла, то почему не допрошен Подобедов.
Откуда порезанная рука у Стерненко, если он ни слова не говорит на видео по Вашей ссылке об оружии у нападавших. Он говорит: "почали наносити удари", "я встиг застосувати свій ніж", "я вчасно дістав ніж".
Если это запланированное и подготовленное нападение, причём, третье за три месяца, то удивляет наплевательское отношение нападавших. Уже зная Стерненко, могли бы подготовиться получше.
В том видео, кот. выложил Schmit, у Стерненко не нашлось ни слова об убитом, ни слова сочувствия его семье, ни слова сожаления о происшествии. Только слова о том, как его гнобят "промосковские" личности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:27

andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:30

Re: Політичні дискусії

Тут кстати странно, что Пашинский уже третий месяц чалится без права внесения залога, в то время как Сирожа на свободе бодр и энергичен.
Какое то избирательное правосудие, имхо.
Если еще учесть, что жертва Пашинского жива, с хорошим настроением раздает интервью, а жертва Стерненко давно на кладбище.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:44

Re: Політичні дискусії

Хотят кстати внести законопроект о продаже земли во втором чтении и представление о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко в один день.
Чтобы тема с Порошенко перебила тему земли, гениальный ход политтехнологов Зе-команды.

А Петя от греха переписал на сына и свой банк. Тоже готовится.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:16

По Стерненко. Надеюсь здесь взрослые люди, поэтому критика того, что я напишу, будет обоснованная.

Я не одессит, поэтому с картой Одессы могу ошибиться, но вот что получается.
1. Схема (из https://www.slidstvo.info/texts/cholovi ... dokumenty/), где находился автомобиль, который, по словам Стерненко “В момент, коли я з Наталею наближався до свого під‘їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал,"

Зображення

2. Карта Одессы, где кружком с цифрой 1 показано место автомобиля (пересечение Французского бульвара с Семинарской улицей), кружком с цифрой 2 место, где произошло нападение на Стерненко (улица Фонтанская дорога 9с).

Зображення

Можно ли на таком расстоянии увидеть, как автомобиль "моргает" фарами?

3. Место нападения на Стерненко показано из материалов следствия https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E4545C3 и https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E88D002

4. На видео с Ютуба
Нападение на Стерненко, 24.05.18

https://www.youtube.com/watch?v=FE2EqUMbpDg

слышны слова (от 2-х разых людей, девушки Стерненко и свидетеля):
4:26 - Сергій побіг за ним
6:03 - я видел вы побежали за кем-то одним, а он побежал за вторым

100 метров гнаться за человеком, самооборона?

  lapay написав:Немає ні свідків, ні заключення експертизи, що Стерненко добивав нападника.

Согласен с этим, но, по версии Стерненко, ножом он ударил возле своего дома, однако нож оказался рядом с погибшим (на видео слышно, как Стерненко говорит чтобы не трогали нож), т.е. Стерненко бежал за Кузнецовым с ножом в руках. В целях самообороны?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:26

  ЛАД написав:
  Starikan написав: А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович?
Надеюсь, Вы знаете, что в годы, когда мы с Вами заканчивали вузы в ваш институт евреев на работу не брали?

Вы уже и за мой институт расписываетесь?
Так вот, чтобы вы знали - Веркин при приеме сотрудников на работу полностью игнорировал навязываемый сверху государственный антисемитизм. Евреев в институте было много, в том числе и начальников отделов, в том числе и в КБ, работавшем в основном на космос и оборонку. Такого рода антисемитизм процветал в Питере.

Но многие и до сих пор остались по нынешней терминологии "совками" - в синагоги не ходят, с еврейскими организациями связи не поддерживают. Вот они и "не в теме".
Так вот Зисельс по отзывам - нынешний аналог. Не берусь ручаться, что это абсолютно верное мнение.

Т.е. "правильные" с вашей точки зрения евреи - это те, которые ходят в синагогу и поддерживают связи с еврейскими организациями. Как выражается Либо, докладываю 8) : знакомые евреи, уехавшие в Израиль, в синагогу не ходят и терпеть не могут тунеядцев - "датишных". Стало быть, неправильные.

P.s. Рад за Вас. У Вас подобралась хорошая компания - pesikot и Yuri_T. pesikot даже взял на вооружение Ваши слова о "менторском тоне" и регулярно их повторяет. :)

Если бы вы знали, какая хорошая компания единомышленников у меня на других форумах и ЖЖ :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:32

  yanyura написав:Согласен с этим, но, по версии Стерненко, ножом он ударил возле своего дома, однако нож оказался рядом с погибшим (на видео слышно, как Стерненко говорит чтобы не трогали нож), т.е. Стерненко бежал за Кузнецовым с ножом в руках. В целях самообороны?


Возможно убитый бежал с ножом в животе, а перед смертью с целью запутать следствие вытащил нож из живота, стёр с ножа отпечатки своих пальцев, оставив отпечатки только Стерненко.
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