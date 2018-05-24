Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:30

Тут кстати странно, что Пашинский уже третий месяц чалится без права внесения залога, в то время как Сирожа на свободе бодр и энергичен.

Какое то избирательное правосудие, имхо.

Если еще учесть, что жертва Пашинского жива, с хорошим настроением раздает интервью, а жертва Стерненко давно на кладбище.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.