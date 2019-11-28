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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4773477447754776> Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:34 lapay написав: freeze написав: Собственно неудивительно, отсеиваются избиратели, которые поверили предвыборным намёкам команды Зеленского в социальной, тарифной, гуманитарной сферах. Собственно не выполнено ничего. Собственно неудивительно, отсеиваются избиратели, которые поверили предвыборным намёкам команды Зеленского в социальной, тарифной, гуманитарной сферах. Собственно не выполнено ничего. Після НР залишаться тільки ядерні 20% ватанів, якщо його за Зраду не знесе Майдан. Після НР залишаться тільки ядерні 20% ватанів, якщо його за Зраду не знесе Майдан.

Часть ватников тоже отсеялась - это ненавистники всего украинского (гуманитарная сфера).



Оставшиеся 50% - это

а) жаждущие посадки Пороха, которым он на..ал в борщ

б) пострадавшие от войны

в) экономически пострадавшие от разрыва с РФ

(эти подмножества частично пересекаются) Часть ватников тоже отсеялась - это ненавистники всего украинского (гуманитарная сфера).Оставшиеся 50% - этоа) жаждущие посадки Пороха, которым он на..ал в борщб) пострадавшие от войныв) экономически пострадавшие от разрыва с РФ(эти подмножества частично пересекаются) Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:41 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович? А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович? Надеюсь, Вы знаете, что в годы, когда мы с Вами заканчивали вузы в ваш институт евреев на работу не брали? Надеюсь, Вы знаете, что в годы, когда мы с Вами заканчивали вузы

Вы уже и за мой институт расписываетесь?

Так вот, чтобы вы знали - Веркин при приеме сотрудников на работу полностью игнорировал навязываемый сверху государственный антисемитизм. Евреев в институте было много, в том числе и начальников отделов, в том числе и в КБ, работавшем в основном на космос и оборонку. Такого рода антисемитизм процветал в Питере. Вы уже и за мой институт расписываетесь?Так вот, чтобы вы знали - Веркин при приеме сотрудников на работу полностью игнорировал навязываемый сверху государственный антисемитизм. Евреев в институте было много, в том числе и начальников отделов, в том числе и в КБ, работавшем в основном на космос и оборонку. Такого рода антисемитизм процветал в Питере.

Насчёт "полностью игнорировал" Вы несколько преувеличиваете, хотя, действительно было несколько мягче. Но только не надо всё списывать на Питер, было и в Харькове, и ещё как.



Но многие и до сих пор остались по нынешней терминологии "совками" - в синагоги не ходят, с еврейскими организациями связи не поддерживают. Вот они и "не в теме".

Так вот Зисельс по отзывам - нынешний аналог. Не берусь ручаться, что это абсолютно верное мнение.

Т.е. "правильные" с вашей точки зрения евреи - это те, которые ходят в синагогу и поддерживают связи с еврейскими организациями. Как выражается Либо, докладываю : знакомые евреи, уехавшие в Израиль, в синагогу не ходят и терпеть не могут тунеядцев - "датишных". Стало быть, неправильные. Т.е. "правильные" с вашей точки зрения евреи - это те, которые ходят в синагогу и поддерживают связи с еврейскими организациями. Как выражается Либо, докладываю: знакомые евреи, уехавшие в Израиль, в синагогу не ходят и терпеть не могут тунеядцев - "датишных". Стало быть, неправильные.

Слово "правильные" я не употреблял, это Ваш термин. Среди моих знакомых таких тоже не было, но некоторые (далеко не все) из уехавших такими в Израиле стали.



P.s. Рад за Вас. У Вас подобралась хорошая компания - pesikot и Yuri_T. pesikot даже взял на вооружение Ваши слова о "менторском тоне" и регулярно их повторяет.

Если бы вы знали, какая хорошая компания единомышленников у меня на других форумах и ЖЖ Если бы вы знали, какая хорошая компания единомышленников у меня на других форумах и ЖЖ

Ещё раз рад за Вас.

Можно поинтересоваться, на каких других? На цензоре? Насчёт "полностью игнорировал" Вы несколько преувеличиваете, хотя, действительно было несколько мягче. Но только не надо всё списывать на Питер, было и в Харькове, и ещё как.Слово "правильные" я не употреблял, это Ваш термин. Среди моих знакомых таких тоже не было, но некоторые (далеко не все) из уехавших такими в Израиле стали.Ещё раз рад за Вас.Можно поинтересоваться, на каких других? На цензоре? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 лис, 2019 18:49, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14919 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3993 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:42 Schmit

Повідомлень: 759 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:45 zРадио написав: Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли! Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!

Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:51 Starikan написав: zРадио написав: Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли! Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!

Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% Не думаю, что они проиграли. Репрессировать- что может быть приятнее для 73%



Я выше уже предполагал, что электорат Порошенко - это экстремисты. Спасибо, что подтвердил это на правах порохобота Я выше уже предполагал, что электорат Порошенко - это экстремисты. Спасибо, что подтвердил это на правах порохобота zРадио

Повідомлень: 4247 З нами з: 02.05.18 Подякував: 817 раз. Подякували: 1916 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:54 Starikan написав: zРадио написав: Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли! Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!

Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73%

Вы считаете, что Сонечка с Марусей правы?

Так и надо? Вы считаете, что Сонечка с Марусей правы?Так и надо? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14919 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3993 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:55 freeze написав: Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам.

Угрожать убийством это преступление.

""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин. Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам.Угрожать убийством это преступление.""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин.

Добкин - то таке...

Но, к сожалению, его поддерживает 74% "отчаявшегося населения" (с), требующего посадить Порошенко. Добкин - то таке...Но, к сожалению, его поддерживает 74% "отчаявшегося населения" (с), требующего посадить Порошенко. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:01 freeze написав: Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы.

Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко.

Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ? Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы.Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко.Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ?

Не-не, любители проституток - это не комильфо для политика навіть у Європі.

Вон даже в Амстердаме прищучили слегка соответствующий квартал.

А вот Лизонька молодец, угодила прямо у європейський тренд. Level +50. Не-не, любители проституток - это не комильфо для политика навіть у Європі.Вон даже в Амстердаме прищучили слегка соответствующий квартал.А вот Лизонька молодец, угодила прямо у європейський тренд. Level +50. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16452 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:06 yanyura написав:

100 метров гнаться за человеком, самооборона? 100 метров гнаться за человеком, самооборона?

Дівчина теж гналась.



по версии Стерненко, ножом он ударил возле своего дома, однако нож оказался рядом с погибшим (на видео слышно, как Стерненко говорит чтобы не трогали нож), т.е. Стерненко бежал за Кузнецовым с ножом в руках. В целях самообороны?

Я б, на його місці, теж би тримався за ніж, як за соломинку, до останнього. Якби він добивав, коли наздогнав, то були б рани зі спини, на що б обов'язково звернула увагу експертиза. Просто так бити ножем в серце лежачего, чи, навіть, стоячого, коли це можуть побачити свідки з будинку поруч, якось нелогічно.

Сам напад бачив чоловік на балконі. Так що не повинно бути спекуляцій на тему, хто на кого напав першим. І цей свідок, на відео, не заперечував проти слів Стерненка. Дівчина теж гналась.Я б, на його місці, теж би тримався за ніж, як за соломинку, до останнього. Якби він добивав, коли наздогнав, то були б рани зі спини, на що б обов'язково звернула увагу експертиза. Просто так бити ножем в серце лежачего, чи, навіть, стоячого, коли це можуть побачити свідки з будинку поруч, якось нелогічно.Сам напад бачив чоловік на балконі. Так що не повинно бути спекуляцій на тему, хто на кого напав першим. І цей свідок, на відео, не заперечував проти слів Стерненка. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9053 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:06 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам.

Угрожать убийством это преступление.

""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин. Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам.Угрожать убийством это преступление.""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин.

Добкин - то таке...

Но, к сожалению, его поддерживает 74% "отчаявшегося населения" (с), требующего посадить Порошенко. Добкин - то таке...Но, к сожалению, его поддерживает 74% "отчаявшегося населения" (с), требующего посадить Порошенко.



На моей памяти Добкин первый украинский политик, призвавший повесить Петра, до этого были максимум призывы посадить или раскуркулить.

Видимо Добкин воодушевился речами кровожадных девушек из Ютуба.

По хорошему им всем троим хотя бы месяц условно бы выписать для промывки мозгов, если не поймут тогда уже переходить к реальным срокам.

Иначе через время вся страна воодушевившись будет обсуждать кому кадык вырвать, кого кислотой облить. На моей памяти Добкин первый украинский политик, призвавший повесить Петра, до этого были максимум призывы посадить или раскуркулить.Видимо Добкин воодушевился речами кровожадных девушек из Ютуба.По хорошему им всем троим хотя бы месяц условно бы выписать для промывки мозгов, если не поймут тогда уже переходить к реальным срокам.Иначе через время вся страна воодушевившись будет обсуждать кому кадык вырвать, кого кислотой облить. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13764 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3775 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4773477447754776> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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