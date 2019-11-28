Вопрос не по теме дискуссии с зРадио. И ответа не будет, я не участвую в обсуждении высказываний Сонечки с Марусей, мне это неинтересно. Как и дискуссия о Стерненко.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19
Вопрос не по теме дискуссии с зРадио. И ответа не будет, я не участвую в обсуждении высказываний Сонечки с Марусей, мне это неинтересно. Как и дискуссия о Стерненко.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:22
Ітогі подвєдьом. 2019-11-29
Ітогі подвєдьом. 2019-11-29
1)
С шулерами нельзя садится играть в карты
2)
Об этом давно говорилось, что хотят всю Донецкую и Луганскую области сделать с "особым статусом"
3)
Может сразу с вертолёта пенсии разбрасывать
4)
Потом было классическое "меня не так поняли", "вырвано из контекста".
Сказано было ровно то, о чём давно говорят зе!-сторонники, мол, нельзя критиковать Бубочку, он сильно обижается.
Хотят ввести "стандарты журналистики", "приглушить свободу слова" - прямой путь к цензуре.
И да, при Порошенко такой ***** не было
5)
Кто-то явно трындит
6)
И это явно Гончарук трындит
7)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|