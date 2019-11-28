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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4773477447754776
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!
Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% :wink:
Вы считаете, что Сонечка с Марусей правы?
Так и надо?
Вопрос не по теме дискуссии с зРадио. И ответа не будет, я не участвую в обсуждении высказываний Сонечки с Марусей, мне это неинтересно. Как и дискуссия о Стерненко.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:22

Ітогі подвєдьом. 2019-11-29

Ітогі подвєдьом. 2019-11-29

1) Нардеп Дубинский просит Миграционную службу лишить Абромавичуса гражданства Украины
С шулерами нельзя садится играть в карты

2) Оккупанты приняли "закон" о госгранице "ДНР", позарившись на всю Донецкую область
Об этом давно говорилось, что хотят всю Донецкую и Луганскую области сделать с "особым статусом"

3) Председатель Донецкой области не исключает, что ОБСЕ приобщат к доставке пенсий в ОРДЛО
Может сразу с вертолёта пенсии разбрасывать :evil:

4) Депутат от "Слуги народа" заявила, что свободу слова в Украине "пора бы приглушить"
"Мне кажется, в нашей стране уже настолько сильна свобода слова, что ее уже пора бы приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь"

Потом было классическое "меня не так поняли", "вырвано из контекста".
Сказано было ровно то, о чём давно говорят зе!-сторонники, мол, нельзя критиковать Бубочку, он сильно обижается.
Хотят ввести "стандарты журналистики", "приглушить свободу слова" - прямой путь к цензуре.
И да, при Порошенко такой ***** не было :)

5) Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа не ведутся

Состоялись двусторонние российско-украинские переговоры по газовым вопросам
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Кто-то явно трындит

6) Через 3-5 лет в Украине будут качественные дороги между всеми большими городами - Гончарук
И это явно Гончарук трындит

7) Украинские аграрии собрали рекордный урожай зерновых
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4773477447754776
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