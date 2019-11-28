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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4773477447754776
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:19

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!
Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% :wink:
Вы считаете, что Сонечка с Марусей правы?
Так и надо?
Вопрос не по теме дискуссии с зРадио. И ответа не будет, я не участвую в обсуждении высказываний Сонечки с Марусей, мне это неинтересно. Как и дискуссия о Стерненко.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:22

Ітогі подвєдьом. 2019-11-29

Ітогі подвєдьом. 2019-11-29

1) Нардеп Дубинский просит Миграционную службу лишить Абромавичуса гражданства Украины
С шулерами нельзя садится играть в карты

2) Оккупанты приняли "закон" о госгранице "ДНР", позарившись на всю Донецкую область
Об этом давно говорилось, что хотят всю Донецкую и Луганскую области сделать с "особым статусом"

3) Председатель Донецкой области не исключает, что ОБСЕ приобщат к доставке пенсий в ОРДЛО
Может сразу с вертолёта пенсии разбрасывать :evil:

4) Депутат от "Слуги народа" заявила, что свободу слова в Украине "пора бы приглушить"
"Мне кажется, в нашей стране уже настолько сильна свобода слова, что ее уже пора бы приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь"

Потом было классическое "меня не так поняли", "вырвано из контекста".
Сказано было ровно то, о чём давно говорят зе!-сторонники, мол, нельзя критиковать Бубочку, он сильно обижается.
Хотят ввести "стандарты журналистики", "приглушить свободу слова" - прямой путь к цензуре.
И да, при Порошенко такой ***** не было :)

5) Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа не ведутся

Состоялись двусторонние российско-украинские переговоры по газовым вопросам
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Кто-то явно трындит

6) Через 3-5 лет в Украине будут качественные дороги между всеми большими городами - Гончарук
И это явно Гончарук трындит

7) Украинские аграрии собрали рекордный урожай зерновых
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:35

lapay
Я ведь писал
Надеюсь здесь взрослые люди, поэтому критика того, что я напишу, будет обоснованная.

У вас же предположение
Якби він добивав, коли наздогнав, то були б рани зі спини, на що б обов'язково звернула увагу експертиза.

А возможен такой вариант, что Кузнецов, когда его догнал Стерненко, повернулся к тому лицом?
Иначе как объяснить видео, где Кузнецов лежит на спине и
Зображення
?
Если вы спотыкаетесь, или вас толкнут в спину, вы падаете на грудь или на спину?

И еще раз вопрос, как на таком расстоянии Стерненко мог видеть "коли я з Наталею наближався до свого під‘їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал"
Места №2 и №3:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:55

Зеленський звільнив Кривоноса з двох посад/
Какой же трэш творится в стране с кадрами, вчера Зеркаль, сегодня Кривонос, боевых генералов закрывают ни за что, а на их место приходят "проффесионалы" сивохи.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:59

  Starikan написав:
  zРадио написав:Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!

Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73% :wink:

Как минимум %-10 ушли в понимание.
Зе, с его имиджем мог отделаться одним публичным порицанием в 1о предложение.
Речь не о "Порошенковцах"(НЕ СМОТРИТЕ РОССИЯ 24), а речь о контакте с Армией, с ... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:06

Re: Політичні дискусії

Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству платежей через гаджеты
https://www.ostro.org/general/society/news/580616/
29.11.2019 17:40.

Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты. Об этом заявили в пресс-службе одной их крупнейших в мире международных платежных систем Mastercard, - сообщает УНИАН.

Ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков. В Mastercard подчеркнули, что популярность новых способов оплаты напрямую связана с их удобством и безопасностью для пользователей.

Отмечается, что по количеству платежей с помощью переносных устройств на первом месте среди европейских стран находятся Нидерланды, на втором – Великобритания, на третьем – Швейцария.

Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии и Нидерландах.

По прогнозам Mastercard, к 2020 году мировой рынок переносных устройств составит 30 млрд. евро.

Как сообщалось ранее, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% - до 64,7 млн. штук, при этом 60% составляют активные платежные карты.

Всё же я не понял:
Догнали Африканские страны или нет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:14

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:20

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:А возможен такой вариант, что Кузнецов, когда его догнал Стерненко, повернулся к тому лицом?
Иначе как объяснить видео, где Кузнецов лежит на спине

Все могло бути, Стерненко міг його і перевернути, лежачего. Не бачу мотиву Стерненку добивати неозброєну незнайому людину. Він і так почав, потім, змінювати показання, щоб не посадили за перевищення самооборони, що був другий ніж, чи ніж не його.
  yanyura написав:И еще раз вопрос, как на таком расстоянии Стерненко мог видеть "коли я з Наталею наближався до свого під‘їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал"

Це не до мене питання. Відповідь на це питання взагалі ні на що не впливає. Блимали чи не блимали - напад все одно був, як і підготовка цього нападу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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