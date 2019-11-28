Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству платежей через гаджеты29.11.2019 17:40.Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты. Об этом заявили в пресс-службе одной их крупнейших в мире международных платежных систем Mastercard, - сообщает УНИАН.Ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков. В Mastercard подчеркнули, что популярность новых способов оплаты напрямую связана с их удобством и безопасностью для пользователей.Отмечается, что по количеству платежей с помощью переносных устройств на первом месте среди европейских стран находятся Нидерланды, на втором – Великобритания, на третьем – Швейцария.Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии и Нидерландах.По прогнозам Mastercard, к 2020 году мировой рынок переносных устройств составит 30 млрд. евро.Как сообщалось ранее, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% - до 64,7 млн. штук, при этом 60% составляют активные платежные карты.