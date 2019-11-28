Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Мне кажется, в нашей стране уже настолько сильна свобода слова, что ее уже пора бы приглушить и из уважения к институту президентства фильтровать свою речь"
Потом было классическое "меня не так поняли", "вырвано из контекста". Сказано было ровно то, о чём давно говорят зе!-сторонники, мол, нельзя критиковать Бубочку, он сильно обижается. Хотят ввести "стандарты журналистики", "приглушить свободу слова" - прямой путь к цензуре. И да, при Порошенко такой ***** не было
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
Надеюсь здесь взрослые люди, поэтому критика того, что я напишу, будет обоснованная.
У вас же предположение
Якби він добивав, коли наздогнав, то були б рани зі спини, на що б обов'язково звернула увагу експертиза.
А возможен такой вариант, что Кузнецов, когда его догнал Стерненко, повернулся к тому лицом? Иначе как объяснить видео, где Кузнецов лежит на спине и ? Если вы спотыкаетесь, или вас толкнут в спину, вы падаете на грудь или на спину?
И еще раз вопрос, как на таком расстоянии Стерненко мог видеть "коли я з Наталею наближався до свого під‘їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал" Места №2 и №3:
zРадио написав:Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!
Не думаю, что они проиграли. Репрессировать порошенковцев - что может быть приятнее для 73%
Как минимум %-10 ушли в понимание. Зе, с его имиджем мог отделаться одним публичным порицанием в 1о предложение. Речь не о "Порошенковцах"(НЕ СМОТРИТЕ РОССИЯ 24), а речь о контакте с Армией, с ... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты. Об этом заявили в пресс-службе одной их крупнейших в мире международных платежных систем Mastercard, - сообщает УНИАН.
Ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков. В Mastercard подчеркнули, что популярность новых способов оплаты напрямую связана с их удобством и безопасностью для пользователей.
Отмечается, что по количеству платежей с помощью переносных устройств на первом месте среди европейских стран находятся Нидерланды, на втором – Великобритания, на третьем – Швейцария.
Если говорить о мировом рейтинге, то такими устройствами больше всего платили в Австралии и Нидерландах.
По прогнозам Mastercard, к 2020 году мировой рынок переносных устройств составит 30 млрд. евро.
Как сообщалось ранее, общее количество платежных карт в Украине за январь-сентябрь выросло на 9% - до 64,7 млн. штук, при этом 60% составляют активные платежные карты.
Всё же я не понял: Догнали Африканские страны или нет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:А возможен такой вариант, что Кузнецов, когда его догнал Стерненко, повернулся к тому лицом? Иначе как объяснить видео, где Кузнецов лежит на спине
Все могло бути, Стерненко міг його і перевернути, лежачего. Не бачу мотиву Стерненку добивати неозброєну незнайому людину. Він і так почав, потім, змінювати показання, щоб не посадили за перевищення самооборони, що був другий ніж, чи ніж не його.
yanyura написав:И еще раз вопрос, как на таком расстоянии Стерненко мог видеть "коли я з Наталею наближався до свого під‘їзду, Подобєдов блимнув фарами – дав сигнал"
Це не до мене питання. Відповідь на це питання взагалі ні на що не впливає. Блимали чи не блимали - напад все одно був, як і підготовка цього нападу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.