Про Одессу и 2 мая интересно написано.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:05
Про Одессу и 2 мая интересно написано.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:08
Re: Політичні дискусії
Який суд? Досі йде досудове розслідування, а в результаті визнають самообороною і закриють справу. Подобається чи ні - справа особиста. Мені активісти набагато ближче, хай і не криштально чисті, ніж ватно-кримінальні тітушки, які напали на Стерненка. Якщо хтось захоче посадити Стерненка, то там і без цього конфлікту повно епізодів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:27
Re: Політичні дискусії
Тут судя по всему движется дело по убийству Павла Шеремета к завершению, как и предполагалось - очередные стерненки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:35
Ну куда ж без ватно-криминальных провокаторов в деле активиста... или путин заказал, или кадыров - истину вам говорю
Извиняюсь, и Васянович ватно-криминальный? Ты многозначительно промолчал по делу Гандзюк, которое как нельзя лучше раскрывает суть происходящего - одни "активисты" нападают на других "активистов".
Риторика одна ("боротьба з ватним криміналом"), а кошельки и протекция - разные. Не поделили территорию влияния... бывает...
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:05
Re: Політичні дискусії
Підозрюю, якби Стерненко вбив атовця, а не кримінальника, то ти б тільки радів? І, до речі, такої ватної істерії, по поводу вбивства Кузнєцова, якби той був справжнім атовцем, теж би не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:13
А кто говорил, что Кузнецов - "справжній АТО-вець"? Показывай, чтобы не быть пустозвоном!
Он был срочником - в АТО не был, об этом его мама в интервью говорила.
Только что это меняет? Для тебя разница есть - ты сторонник апартеида по признаку принадлежности к майдану (о чем сам намекал). А я - всего лишь встревоженный законопослушный налогоплательщик, который не хочет, чтобы по улицам городов разгуливали "активисты", уверенные в своей безнаказанности.
В Херсоне, например, сегодня от подобных "активистов" пострадал 8-месячный ребенок - брызгали газом на отца, а попали - в него.
PS: и с какого это перепуга ты Кузнецова в "кримінальники" записал - так методичка инструктирует, или ведущие 5-го канала сказали?
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:22
Re: Політичні дискусії
А что Стерненко Атовец ?
Насколько я помню, когда им заинтересовался военкомат, он быстренько подал заявление в ВУЗ, чтобы законно не попасть в армию, хотя с его позиционированием как ультрапатриота и с его бычьим здоровьем должен был пойти добровольцем в АТО.
А сейчас в связи с уголовным делом он счастливо сможет избежать службы в армии совсем и навсегда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:25
Re: Політичні дискусії
Було тут, що він був військовослужбовцем.
Так я не пойму. По твоєму, це не активісти напали на активіста, а активіст на невинних громадян? Я теж хочу, щоб не було бандитів, і десь в США теж цього хочуть, і що з того?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27
Re: Політичні дискусії
Давав пару посилань - пошукай.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:47
Re: Політичні дискусії
Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос.
Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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