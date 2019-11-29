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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:59
freeze написав:
Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос.
Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
Лично мой рейтинг Зеленского падает одновременно с падением курса доллара . Может я не один такой.
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andrein
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