RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4775477647774778
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:59

  freeze написав:Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос.
Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.

Лично мой рейтинг Зеленского падает одновременно с падением курса доллара . Может я не один такой. :)
andrein
 
Повідомлень: 482
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:52

"Слуга народа-2" стал лучшим фильмом иностранного производства на фестивале в Китае.

Товарищи одобряют. :)

Сериал уже транслирует Netflix, а также права приобрели в более чем 20 странах мира.


Зображення
andrein
 
Повідомлень: 482
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4775477647774778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14311)
30.11.2019 02:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.