Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос. Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
Лично мой рейтинг Зеленского падает одновременно с падением курса доллара . Может я не один такой.