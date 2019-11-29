Додано: Суб 30 лис, 2019 12:22

zРадио написав: AlexxK написав: zРадио написав: Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет.

Я уж не говорю о современных исследованиях. Я уж не говорю о современных исследованиях.

приведите "железобетонные" аргументы, на которых так настаиваете.

Я сам вам буду признателен. Потому что на сегодня в споре со вторыми мне их нечем уложить на лопатки приведите "железобетонные" аргументы, на которых так настаиваете.Я сам вам буду признателен. Потому что на сегодня в споре со вторыми мне их нечем уложить на лопатки

«Прошло пятьдесят лет с той поры, когда Украина и другие регионы, расположенные к востоку от нее и частично заселенные казаками, – эта обширная территория с населением приблизительно в сорок миллионов человек, напоминала сплошной Берген-Бельзен [Берген-Бепьзен – один из самых страшных гитлеровских лагерей смерти. (Здесь и далее – прим. переводчика.)], только Берген-Бельзен огромных масштабов. Мужчины, женщины, дети – четвертая часть тамошнего крестьянства – умерли или агонизировали, остальные же были истощены настолько, что не могли даже хоронить родных и соседей. И так же, как позднее в Берген-Бельзене, за гибелью жертв присматривали сытые охранители порядка, включая партийных функционеров.Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ.… в 1932–1933 гг., произошло то, что можно назвать так: террор голодом, или голод, искусственно созданный властями. Прежде всего, он был нацелен на согнанных в колхозы украинских крестьян, но охватил и регионы Украинского Прикубанья, Донского края и Поволжья. Голод был организован с помощью взимания непосильных налогов на урожай, конфискации продовольствия у населения, а также пресечения какой-либо поддержки голодающим извне, даже из других районов Советского Союза. А вслед за этим голодом, унесшим больше человеческих жизней, чем даже сама коллективизация 1929–1932 гг., власти начали широкое наступление на украинскую культуру, на национальное самосознание украинского народа, на его наиболее выдающихся представителей. Обрушились гонения и на украинскую церковь. Упорство, строптивость крестьян, сопротивлявшихся сдаче зерна, которого практически вообще почти не оставалось, власти мгновенно объявили проявлением их, крестьян, «украинского национализма» – в соответствии с идеей Сталина, заявившего, что национальный вопрос по существу является крестьянским вопросом. Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец. Так объединились против него два фактора: противостояние партии крестьянству и противостояние партии украинскому национализму.»Из введения.Роберт Конквест «Жатва скорби»