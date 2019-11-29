Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Да какой мотив, невротик обычный, не раз за ним наблюдал, чел с ухмылкой превосходства на лице, крутил коровам хвосты, затем попал в город и оседлал тему платного активизма.
Не надо выгораживать убийцу, пусть суд с этим разбирается, суды у нас реформированы Порошенко, должны послушать прокуроров, адвокатов, свидетелей, посмотреть экспертизы, и вынести свой вердикт.
Який суд? Досі йде досудове розслідування, а в результаті визнають самообороною і закриють справу. Подобається чи ні - справа особиста. Мені активісти набагато ближче, хай і не криштально чисті, ніж ватно-кримінальні тітушки, які напали на Стерненка. Якщо хтось захоче посадити Стерненка, то там і без цього конфлікту повно епізодів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Який суд? Досі йде досудове розслідування, а в результаті визнають самообороною і закриють справу. Подобається чи ні - справа особиста. Мені активісти набагато ближче, хай і не криштально чисті, ніж ватно-кримінальні тітушки, які напали на Стерненка. Якщо хтось захоче посадити Стерненка, то там і без цього конфлікту повно епізодів.
Тут судя по всему движется дело по убийству Павла Шеремета к завершению, как и предполагалось - очередные стерненки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Извиняюсь, и Васянович ватно-криминальный? Ты многозначительно промолчал по делу Гандзюк, которое как нельзя лучше раскрывает суть происходящего - одни "активисты" нападают на других "активистов".
Підозрюю, якби Стерненко вбив атовця, а не кримінальника, то ти б тільки радів? І, до речі, такої ватної істерії, по поводу вбивства Кузнєцова, якби той був справжнім атовцем, теж би не було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Извиняюсь, и Васянович ватно-криминальный? Ты многозначительно промолчал по делу Гандзюк, которое как нельзя лучше раскрывает суть происходящего - одни "активисты" нападают на других "активистов".
Підозрюю, якби Стерненко вбив атовця, а не кримінальника, то ти б тільки радів? І, до речі, такої ватної істерії, по поводу вбивства Кузнєцова, якби той був справжнім атовцем, теж би не було.
А что Стерненко Атовец ? Насколько я помню, когда им заинтересовался военкомат, он быстренько подал заявление в ВУЗ, чтобы законно не попасть в армию, хотя с его позиционированием как ультрапатриота и с его бычьим здоровьем должен был пойти добровольцем в АТО. А сейчас в связи с уголовным делом он счастливо сможет избежать службы в армии совсем и навсегда.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:А кто говорил, что Кузнецов - "справжній АТО-вець"? Показывай, чтобы не быть пустозвоном!
Он был срочником - в АТО не был, об этом его мама в интервью говорила.
Було тут, що він був військовослужбовцем.
zРадио написав:Только что это меняет? Для тебя разница есть - ты сторонник апартеида по признаку принадлежности к майдану (о чем сам намекал). А я - всего лишь встревоженный законопослушный налогоплательщик, который не хочет, чтобы по улицам городов разгуливали "активисты", уверенные в своей безнаказанности.
Так я не пойму. По твоєму, це не активісти напали на активіста, а активіст на невинних громадян? Я теж хочу, щоб не було бандитів, і десь в США теж цього хочуть, і що з того?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос. Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос. Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
Лично мой рейтинг Зеленского падает одновременно с падением курса доллара . Может я не один такой.
zРадио написав:Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет.
Я уж не говорю о современных исследованиях.
приведите "железобетонные" аргументы, на которых так настаиваете. Я сам вам буду признателен. Потому что на сегодня в споре со вторыми мне их нечем уложить на лопатки
«Прошло пятьдесят лет с той поры, когда Украина и другие регионы, расположенные к востоку от нее и частично заселенные казаками, – эта обширная территория с населением приблизительно в сорок миллионов человек, напоминала сплошной Берген-Бельзен [Берген-Бепьзен – один из самых страшных гитлеровских лагерей смерти. (Здесь и далее – прим. переводчика.)], только Берген-Бельзен огромных масштабов. Мужчины, женщины, дети – четвертая часть тамошнего крестьянства – умерли или агонизировали, остальные же были истощены настолько, что не могли даже хоронить родных и соседей. И так же, как позднее в Берген-Бельзене, за гибелью жертв присматривали сытые охранители порядка, включая партийных функционеров. Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ. … в 1932–1933 гг., произошло то, что можно назвать так: террор голодом, или голод, искусственно созданный властями. Прежде всего, он был нацелен на согнанных в колхозы украинских крестьян, но охватил и регионы Украинского Прикубанья, Донского края и Поволжья. Голод был организован с помощью взимания непосильных налогов на урожай, конфискации продовольствия у населения, а также пресечения какой-либо поддержки голодающим извне, даже из других районов Советского Союза. А вслед за этим голодом, унесшим больше человеческих жизней, чем даже сама коллективизация 1929–1932 гг., власти начали широкое наступление на украинскую культуру, на национальное самосознание украинского народа, на его наиболее выдающихся представителей. Обрушились гонения и на украинскую церковь. Упорство, строптивость крестьян, сопротивлявшихся сдаче зерна, которого практически вообще почти не оставалось, власти мгновенно объявили проявлением их, крестьян, «украинского национализма» – в соответствии с идеей Сталина, заявившего, что национальный вопрос по существу является крестьянским вопросом. Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец. Так объединились против него два фактора: противостояние партии крестьянству и противостояние партии украинскому национализму.» Из введения. Роберт Конквест «Жатва скорби»