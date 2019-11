Додано: Суб 30 лис, 2019 13:33

Schmit написав: freeze написав: Schmit



А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.



Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве.

В США тре було б доказувати, що то була самооборона, без перевищення межі необхідного. Там би його засудили запросто за перевищення межі самооборони.

