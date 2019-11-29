Додано: Суб 30 лис, 2019 12:52

О сколько нам открытий чудных.

Готовит просвещенья дух.

И опыт, сын ошибок трудных, И гений,

парадоксов друг,...

А.С.Пушкин

И того:Оказывается в "Минских соглашениях" развод войск был прописан и подписан в 16м?А "Зе" - не более, чем кукла на экране?Большинство решений уже принято. (участие застрахованных "святых старцев" не оспаривается - єто терминология самого Зе)Зе - поставлен перед ФАКТОМ.Любая попытка ведения политики в интересах уКРАИНЫ может иметь только вид жесткой тирании.(к чему он увы не готов, даже с целью формирования своей команды - это "Донкихотство", к этому необходимо мати хист)В эту концепцию укладывается вся цепь происходящего с.... 2013года, с 1991года, с 1917года, с 1861 года? Или с 1242года?(почему то историей сокрыт масштаб влияния и расселения крестоносцев, а також в значительно ранний период строительство "Змиева вала", козацьких курганів,..)Только меняются названия внешнего влияния и истощаются внутренние ресурсы.При чём без зазрения совести могу сказать, что в это, ... - аж бегом "ложиться" ВСЁ происходящее.("История" имеет спиральное развитие)