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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4775477647774778
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:40

  AlexxK написав:Из введения.
Роберт Конквест «Жатва скорби»


Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса.
Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. И территории, где развивался национализм, наверное действительно несли угрозу целостности СССР. Поэтому он мог оптом записать всё украинское село во враги у себя в голове, в тоже время украинские города он видел своими союзниками и помощниками в империи.
Как там Бехтерев поставил диагноз пациенту - типичный параноик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:52

http://newformat.info/news/vatazhok-sam ... im-ugodam/
https://24tv.ua/okupanti_na_donbasi_vve ... m_n1241836


О сколько нам открытий чудных.
Готовит просвещенья дух.
И опыт, сын ошибок трудных, И гений,
парадоксов друг,...
А.С.Пушкин

И того:
Оказывается в "Минских соглашениях" развод войск был прописан и подписан в 16м?
А "Зе" - не более, чем кукла на экране?
Большинство решений уже принято. (участие застрахованных "святых старцев" не оспаривается - єто терминология самого Зе)
Зе - поставлен перед ФАКТОМ.

Любая попытка ведения политики в интересах уКРАИНЫ может иметь только вид жесткой тирании.(к чему он увы не готов, даже с целью формирования своей команды - это "Донкихотство", к этому необходимо мати хист)

В эту концепцию укладывается вся цепь происходящего с.... 2013года, с 1991года, с 1917года, с 1861 года? Или с 1242года?(почему то историей сокрыт масштаб влияния и расселения крестоносцев, а також в значительно ранний период строительство "Змиева вала", козацьких курганів,..)
Только меняются названия внешнего влияния и истощаются внутренние ресурсы.

При чём без зазрения совести могу сказать, что в это, ... - аж бегом "ложиться" ВСЁ происходящее.
("История" имеет спиральное развитие)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 30 лис, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:53

  freeze написав:
  AlexxK написав:Из введения.
Роберт Конквест «Жатва скорби»


Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса.
Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. И территории, где развивался национализм, наверное действительно несли угрозу целостности СССР. Поэтому он мог оптом записать всё украинское село во враги у себя в голове, в тоже время украинские города он видел своими союзниками и помощниками в империи.
Как там Бехтерев поставил диагноз пациенту - типичный параноик.


хотілося б взнати що ви маєте на увазі під маніпулятивним висловом "Зачем грузинам уничтожать именно украинцев"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:59

  freeze написав:Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос.
Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.

20%
- Это те, кто голосовал против По.
- Но "ещё не вечер"
У большинства из 53% "холодильник" ещё не оскудел, и хата не остыла, НО:
- что будет к весне?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:01

  mephala написав:хотілося б взнати що ви маєте на увазі під маніпулятивним висловом "Зачем грузинам уничтожать именно украинцев"


Сталин кем был, узбеком ?
В приведенном отрывке описывается как он замышлял уничтожить украинцев.
"Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:33

  Schmit написав:
  freeze написав:Schmit

А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.

Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве.

В США тре було б доказувати, що то була самооборона, без перевищення межі необхідного. Там би його засудили запросто за перевищення межі самооборони.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 13:42

  freeze написав:
  mephala написав:хотілося б взнати що ви маєте на увазі під маніпулятивним висловом "Зачем грузинам уничтожать именно украинцев"


Сталин кем был ?
В приведенном отрывке описывается как он замышлял уничтожить украинцев.
"Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/

і яким чином ви екстраполюєте одну людину на весь народ?
mephala
 
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