Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
AlexxK написав:Из введения. Роберт Конквест «Жатва скорби»
Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса. Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. И территории, где развивался национализм, наверное действительно несли угрозу целостности СССР. Поэтому он мог оптом записать всё украинское село во враги у себя в голове, в тоже время украинские города он видел своими союзниками и помощниками в империи. Как там Бехтерев поставил диагноз пациенту - типичный параноик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
О сколько нам открытий чудных. Готовит просвещенья дух. И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,... А.С.Пушкин
И того: Оказывается в "Минских соглашениях" развод войск был прописан и подписан в 16м? А "Зе" - не более, чем кукла на экране? Большинство решений уже принято. (участие застрахованных "святых старцев" не оспаривается - єто терминология самого Зе) Зе - поставлен перед ФАКТОМ.
Любая попытка ведения политики в интересах уКРАИНЫ может иметь только вид жесткой тирании.(к чему он увы не готов, даже с целью формирования своей команды - это "Донкихотство", к этому необходимо мати хист)
В эту концепцию укладывается вся цепь происходящего с.... 2013года, с 1991года, с 1917года, с 1861 года? Или с 1242года?(почему то историей сокрыт масштаб влияния и расселения крестоносцев, а також в значительно ранний период строительство "Змиева вала", козацьких курганів,..) Только меняются названия внешнего влияния и истощаются внутренние ресурсы.
При чём без зазрения совести могу сказать, что в это, ... - аж бегом "ложиться" ВСЁ происходящее. ("История" имеет спиральное развитие)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 30 лис, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
AlexxK написав:Из введения. Роберт Конквест «Жатва скорби»
Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса. Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. И территории, где развивался национализм, наверное действительно несли угрозу целостности СССР. Поэтому он мог оптом записать всё украинское село во враги у себя в голове, в тоже время украинские города он видел своими союзниками и помощниками в империи. Как там Бехтерев поставил диагноз пациенту - типичный параноик.
хотілося б взнати що ви маєте на увазі під маніпулятивним висловом "Зачем грузинам уничтожать именно украинцев"
freeze написав:Что интересно рейтинг Зеленского упал на огромные 20 процентов, но у всех остальных рейтинг абсолютно не вырос. Рейтинг просто исчез, растворился, или просто затаился в ожидании другого нового Зеленского.
20% - Это те, кто голосовал против По. - Но "ещё не вечер" У большинства из 53% "холодильник" ещё не оскудел, и хата не остыла, НО: - что будет к весне? Есть ещё один вариант взглядов:
Это касается даже мягкой ваты, которой у нас большинство. Увы, расправы над ветеранами и военными - органическая составляющая власти Зеленского. Причины просты и их две:
- Зеленский сам - мягкая вата; - невозможно изо всех сил желать помириться с Кремлем и не допустить при этом в свою команду кремлевских.
В противном случае, кто будет исполнителем этого «мира»? Спустя шесть лет, состав Анти-Майдана все тот же:
- красные директора; - бизнюки, завязанные на Россию, назначенные в государственные деятели; - идейная вата среди силовиков и чиновников; - просто беспринципная сволочь, готовая служить любым деньгам и власти, среди тех же силовиков и чиновников и органическом ненавидящая людей принципиальных и идейных, читай: патриотов и ветеранов.
И социальная база все та же:
- советские пенсионеры, особенно среди бывших силовиков и работников ВПК; - рабочие и служащие на предприятиях «красных директоров»; - менеджмент и сотрудники пророссийского бизнеса; - бывшие чиновники; - рядовые, средние и крупные коррупционеры, их друзья, родственники и кумовья, не желающие установления европейских правил и отвала от бюджетной кормушки.
Новым оказался переход на сторону Анти-Майдана бывшего майдановского клана Коломойского, когда-то назначившего денежную премию за «пленного русского», а теперь, видимо, желающего компенсации,
- Это на мой взгляд "сторона" без знаний "Истории Происхождения Капитала" и истории Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 30 лис, 2019 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.
Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.
Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве.
В США тре було б доказувати, що то була самооборона, без перевищення межі необхідного. Там би його засудили запросто за перевищення межі самооборони.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
mephala написав:хотілося б взнати що ви маєте на увазі під маніпулятивним висловом "Зачем грузинам уничтожать именно украинцев"
Сталин кем был ? В приведенном отрывке описывается как он замышлял уничтожить украинцев. "Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/
і яким чином ви екстраполюєте одну людину на весь народ?
Никаким. Я выражаю несогласие с данным тезисом. Вы же тоже надеюсь уверены, что грузин Сталин не хотел уничтожить украинцев по причине их национальности ? Как процитированный автор : "Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/ Возможно Сталин кроме меркантильных вещей, как отобрать продовольствие в пользу других дел, действительно хотел уничтожить украинское крестьянство как среду, в которой был больший процент национализма, который действительно нёс угрозу целостности советской империи. Залезть спустя десятилетия в голову и мысли параноика очень сложно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Сталин кем был ? В приведенном отрывке описывается как он замышлял уничтожить украинцев. "Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/
і яким чином ви екстраполюєте одну людину на весь народ?
Никаким. Я выражаю несогласие с данным тезисом. Вы же тоже надеюсь уверены, что грузин Сталин не хотел уничтожить украинцев по причине их национальности ? Как процитированный автор : "Так что украинский крестьянин терпел двойные гонения – и как крестьянин, и как украинец."/c/ Возможно Сталин кроме меркантильных вещей, как отобрать продовольствие в пользу других дел, действительно хотел уничтожить украинское крестьянство как среду, в которой был больший процент национализма, который действительно нёс угрозу целостности советской империи.
ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій. при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців?