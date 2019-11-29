Олексій АрестовичНе думаю, что бОльшая часть голосовавших за Зеленского, хотели расправ над ветеранами и военными.Это касается даже мягкой ваты, которой у нас большинство. Увы, расправы над ветеранами и военными - органическая составляющая власти Зеленского. Причины просты и их две:- Зеленский сам - мягкая вата;- невозможно изо всех сил желать помириться с Кремлем и не допустить при этом в свою команду кремлевских.В противном случае, кто будет исполнителем этого «мира»? Спустя шесть лет, состав Анти-Майдана все тот же:- красные директора;- бизнюки, завязанные на Россию, назначенные в государственные деятели;- идейная вата среди силовиков и чиновников;- просто беспринципная сволочь, готовая служить любым деньгам и власти, среди тех же силовиков и чиновников и органическом ненавидящая людей принципиальных и идейных, читай: патриотов и ветеранов.И социальная база все та же:- советские пенсионеры, особенно среди бывших силовиков и работников ВПК;- рабочие и служащие на предприятиях «красных директоров»;- менеджмент и сотрудники пророссийского бизнеса;- бывшие чиновники;- рядовые, средние и крупные коррупционеры, их друзья, родственники и кумовья, не желающие установления европейских правил и отвала от бюджетной кормушки.Новым оказался переход на сторону Анти-Майдана бывшего майдановского клана Коломойского, когда-то назначившего денежную премию за «пленного русского», а теперь, видимо, желающего компенсации,