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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4777477847794780> Додано: Суб 30 лис, 2019 14:03 mephala написав: ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.

при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців? ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців?



Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места. Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13784 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3775 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:11 freeze написав: mephala написав: ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.

при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців? ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців?



Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места. Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места.

так а чого ви тоді вирішили про це згадати?

автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?



ЗІ

ваша перша фраза була ось ця:

"Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса"

поясніть чому ви вирішили згадати саме народ грузинський коли йшла мова про сталіна та партійне керівництво у тексті автора. так а чого ви тоді вирішили про це згадати?автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?ЗІваша перша фраза була ось ця:"Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса"поясніть чому ви вирішили згадати саме народ грузинський коли йшла мова про сталіна та партійне керівництво у тексті автора. Востаннє редагувалось mephala в Суб 30 лис, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5997 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:21 mephala написав: автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна? автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?



Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.

Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности. Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13784 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3775 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:23 freeze написав: mephala написав: автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна? автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?



Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.

Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности. Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности.

це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.

а читач те що читає про те і думає.



"Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ" це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.а читач те що читає про те і думає."Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ" mephala Повідомлень: 5997 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:44 mephala написав: це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.

а читач те що читає про те і думає. це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.а читач те що читає про те і думає.



Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.



Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг. Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13784 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3775 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:53 mephala

Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.

То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.



Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).



Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?



То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.



Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.



З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс. detroytred

Повідомлень: 22631 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:54 freeze написав: mephala написав: це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.

а читач те що читає про те і думає. це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.а читач те що читає про те і думає.



Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.



Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг. Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг.



просто приведу ваші цитати



"Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают"



"Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности"



"национальность Сталина не причём"



а тепер задам ще раз питання - до чого взагалі ви загадали національність сталіна? щоб роздмухати інформаційний простір навколо його національності? просто приведу ваші цитати"Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают""Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности""национальность Сталина не причём"а тепер задам ще раз питання - до чого взагалі ви загадали національність сталіна? щоб роздмухати інформаційний простір навколо його національності? mephala Повідомлень: 5997 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:58 detroytred написав: mephala

Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.

То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.



Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).



Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?



То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.



Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.



З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс. Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.

геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю. геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю. mephala Повідомлень: 5997 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 14:59 mephala написав: а тепер задам ще раз питання - до чого було взагалі ви загадали національність сталіна? а тепер задам ще раз питання - до чого було взагалі ви загадали національність сталіна?



Попробуйте понять еще раз смысл того, что я написал. Если не поймете, то больше не цитируйте меня в десятый раз.

"Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности" Попробуйте понять еще раз смысл того, что я написал. Если не поймете, то больше не цитируйте меня в десятый раз."Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности" Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13784 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3775 раз. Подякували: 5592 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 15:04 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают.

Вот в этом Ваша и ошибка! Вот в этом Ваша и ошибка! fokus Повідомлень: 473 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4777477847794780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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