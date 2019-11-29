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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4777477847794780>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:03

  mephala написав:ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.
при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців?


Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:11

  freeze написав:
  mephala написав:ви дивлюся ще той майстер маніпуляцій.
при чому тут національність сталіна до бажання створити геноцид українців?


Вы что читать не умеете, или прикидываетесь, я уже два раза написал, что национальность Сталина не причём, ему любые национальности, в том числе и его самого, были до одного места.

так а чого ви тоді вирішили про це згадати?
автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?

ЗІ
ваша перша фраза була ось ця:
"Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса"
поясніть чому ви вирішили згадати саме народ грузинський коли йшла мова про сталіна та партійне керівництво у тексті автора.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 30 лис, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:21

  mephala написав:автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?


Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.
Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:23

  freeze написав:
  mephala написав:автор десь писав що геноцид українців стався через національність сталіна?


Автор в каждой строчке почти пишет про национальности и постоянно упоминает фамилию Сталин как организатора репрессий против национальностей.
Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности.

це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.
а читач те що читає про те і думає.

"Был самый разгар «революции сверху», как определил ту эпоху Сталин. В ходе этой «революции» вождь и его соратники сумели разгромить два самых, по их мнению, «враждебных» элемента: во-первых, все крестьянство в СССР в целом, а во-вторых, украинский народ"
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:44

  mephala написав:це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.
а читач те що читає про те і думає.


Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.

Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:53

mephala
Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.
То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.

Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).

Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?

То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.

Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.

З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:54

  freeze написав:
  mephala написав:це ваша збуджена уява (або якісь фобії національні) так малюють.
а читач те що читає про те і думає.


Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают. А тот кто видит только буквы и ничего за ними не видит, с ними бессмысленно спорить.

Сталин нормально относился к тем украинцам, которые были его идеологическими союзниками, неслучайно верхушка советской власти и красной армии была забита этническими украинцами, и ненавидел тех, в которых он видел угрозу, и не только украинцев, но и враждебных ему грузин он отстреливал, узбеков, русских, евреев. Ему национальности все до одной были до одного места. У него был один критерий - Враг и пока еще не враг.


просто приведу ваші цитати

"Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают"

"Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности"

"национальность Сталина не причём"

а тепер задам ще раз питання - до чого взагалі ви загадали національність сталіна? щоб роздмухати інформаційний простір навколо його національності?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:58

  detroytred написав:mephala
Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.
То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.

Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).

Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?

То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.

Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.

З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.

геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 14:59

  mephala написав:а тепер задам ще раз питання - до чого було взагалі ви загадали національність сталіна?


Попробуйте понять еще раз смысл того, что я написал. Если не поймете, то больше не цитируйте меня в десятый раз.
"Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности"
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:04

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я имел в виду вменяемых читателей, которые думают.

Вот в этом Ваша и ошибка! :)
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