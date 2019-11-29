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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4777477847794780
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:07

  mephala написав:
  detroytred написав:mephala
Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.
То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.

Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).

Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?

То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.

Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.

З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.

геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю.

О том и речь.
О критериях.
Насколько *не полностью*. И каким категориям.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 15:08

  detroytred написав:З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.


Людям свойственно самовозвеличивать свои деяния.

Например, случись сейчас типа какого-нибудь переворота, 8-процентов граждан наверняка будут радостно писать, что освободили украинский народ от негодяев.
За которых кстати проголосовало подавляющее большинство украинского народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 4777477847794780
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