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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 лис, 2019 15:07
mephala написав: detroytred написав:mephala
Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.
То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.
Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).
Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?
То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.
Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.
З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.
геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю.
О том и речь.
О критериях.
Насколько *не полностью*. И каким категориям.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:08
detroytred написав:
З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.
Людям свойственно самовозвеличивать свои деяния.
Например, случись сейчас типа какого-нибудь переворота, 8-процентов граждан наверняка будут радостно писать, что освободили украинский народ от негодяев.
За которых кстати проголосовало подавляющее большинство украинского народа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:21
freeze
Наиболее трудно ориентироваться во всём этом служивым людям, которые дают присягу служить народу.
Стоит этот служивый сейчас в оцеплении, а ему что одни, что другие попрекают, чтобы был на стороне народа.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:30
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:45
freeze написав: mephala написав:
а тепер задам ще раз питання - до чого було взагалі ви загадали національність сталіна?
Попробуйте понять еще раз смысл того, что я написал. Если не поймете, то больше не цитируйте меня в десятый раз.
"Любой вменяемый читатель себе задаст вопрос - а кто в таком случае был по национальности сам организатор гонений на национальности"
ще раз. в десятий.
навіщо ви підняли питання про національність сталіна якщо любий осудний читач і так розуміє що вона ні до чого.
а я скажу до чого - щоб розмити питання геноциду українців. мовляв якщо грузинам геноцид був не потрібен то і геноциду значить не було.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:47
mephala написав: detroytred написав:mephala
Геноцид украинского народа, разгромить украинский народ.
То есть уничтожить украинский народ. Инструмент -- голод.
Но при конкретизации видим, что цель -- кулаки, бунтующие и прочие противники власти. Цель -- скорее не уничтожить, а принудить (изменить).
Каким образом можно показать, что (весь!) украинский народ был противником властей (точнее -- был этой самой целью геноцида, уничтожения голодом)?То есть нюанс в том, что фигурирует -- *украинский народ*.
Именно в этом, мне кажется, корень дискуссий и такого парадокса, что даже пережившие тот голод многие нынешние оставшиеся совпенсы не воспринимают сталина, соввласть, как тех, кто их уничтожал, геноцидил.
З.Ы. из этой же серии -- Янека прогнал украинский народ, но такая огромная часть этого народа отнюдь не поддерживала сей процесс.
геноцид народу має місце коли навіть знищується не повністю.
Кто-то из Вас утратил "ориентацию"- Когда одни Воры сменили других.
Вы наивно полагаете, что за этот период, кому то что то забыто.
А именно "среднее звено" населения, что в каждом Государстве есть ОСНОВНОЕ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:50
Прикольно.
Оказывается Зеленский теперь такой как и все ))) И мегадоверие, неизвестное ранее - это просто миф.
Как менялся рейтинг доверия к Президентам Украины за первые полгода
Ющенко 52 %
50 %
Янукович 49 %
54 %
Порошенко 55 %
50 %
Зеленский 73 %
52 %
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:53
mephala написав:
а я скажу до чого - щоб розмити питання геноциду українців. мовляв якщо грузинам геноцид був не потрібен то і геноциду значить не було.
Вы всегда делаете неправильные выводы из прочитанного, просто беда.
Как можно отрицать, что от голода мученической смертью погибли миллионы крестьян в Украине, Поволжье, Казахстане. Это фактически самое большое преступление коммунистического режима за время его существования.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 15:55
Schmit написав:
Усё укладывается в два аналога:
1. Техническая нефть из нефтепровода и ... Беня
2. Медведчук и К.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:00
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