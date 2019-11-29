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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:04
freeze написав: mephala написав:
а я скажу до чого - щоб розмити питання геноциду українців. мовляв якщо грузинам геноцид був не потрібен то і геноциду значить не було.
Вы всегда делаете неправильные выводы из прочитанного, просто беда.
Как можно отрицать, что от голода мученической смертью погибли миллионы крестьян в Украине, Поволжье, Казахстане. Это фактически самое большое преступление коммунистического режима за время его существования.
сам факт голодомору ви не відкидуєте.
але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:27
mephala написав:
сам факт голодомору ви не відкидуєте.
але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно.
Мне вообще кажется, что Геноцид украинцев не остановился в 1933 году, а продолжается до сих пор только более иезуитскими методами, четверть населения страны исчезло в никуда.
Спросите у форумчанина Kudrjavuy, он более разбирается в этой теме.
ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:35
freeze написав:
ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.
тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний?
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:37
Schmit написав:
Чем ошелешив?))
Ошелешив бы, если сказал о социальных нормах по коммуналке убд-кам.
Они шутят: нужно было нам во время атаки врага, глянув на часы, уйти и сказать - лимит исчерпался на этот месяц, так что звиняйте.
А вообще имеем -- целый генерал не может прямо озвучить кто мешает и настаивать на создании той же территориальной обороны, раз уж считает оную решением.
То есть такие противоположности: Маруся и Ко озвучивают глупейшие прямые угрозы - генерал же тоньше тонкого намекает на важные решения.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:39
mephala написав: freeze написав:
ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.
тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний?
Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.
Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.
Раз. Два. Три.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 16:47
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.
тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний?
Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.
Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.
Раз. Два. Три.
freeze написав:
Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса.
Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином.
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