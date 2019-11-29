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#<1 ... 4778477947804781 Додано: Суб 30 лис, 2019 16:04 freeze написав: mephala написав: а я скажу до чого - щоб розмити питання геноциду українців. мовляв якщо грузинам геноцид був не потрібен то і геноциду значить не було. а я скажу до чого - щоб розмити питання геноциду українців. мовляв якщо грузинам геноцид був не потрібен то і геноциду значить не було.



Вы всегда делаете неправильные выводы из прочитанного, просто беда.

Как можно отрицать, что от голода мученической смертью погибли миллионы крестьян в Украине, Поволжье, Казахстане. Это фактически самое большое преступление коммунистического режима за время его существования. Вы всегда делаете неправильные выводы из прочитанного, просто беда.Как можно отрицать, что от голода мученической смертью погибли миллионы крестьян в Украине, Поволжье, Казахстане. Это фактически самое большое преступление коммунистического режима за время его существования.



сам факт голодомору ви не відкидуєте.

але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно. сам факт голодомору ви не відкидуєте.але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно. mephala Повідомлень: 6001 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 16:27 mephala написав: сам факт голодомору ви не відкидуєте.

але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно. сам факт голодомору ви не відкидуєте.але факт геноциду стараєтеся розмити. зокрема переводячи питання на національність сталіна та що грузинам це було не потрібно.



Мне вообще кажется, что Геноцид украинцев не остановился в 1933 году, а продолжается до сих пор только более иезуитскими методами, четверть населения страны исчезло в никуда.

Спросите у форумчанина Kudrjavuy, он более разбирается в этой теме.



ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная. Мне вообще кажется, что Геноцид украинцев не остановился в 1933 году, а продолжается до сих пор только более иезуитскими методами, четверть населения страны исчезло в никуда.Спросите у форумчанина Kudrjavuy, он более разбирается в этой теме.ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13790 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3776 раз. Подякували: 5593 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 16:35 freeze написав:

ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная. ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.



тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний? тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний? mephala Повідомлень: 6001 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 16:37 Schmit написав:

Чем ошелешив?))



Ошелешив бы, если сказал о социальных нормах по коммуналке убд-кам.

Они шутят: нужно было нам во время атаки врага, глянув на часы, уйти и сказать - лимит исчерпался на этот месяц, так что звиняйте.



А вообще имеем -- целый генерал не может прямо озвучить кто мешает и настаивать на создании той же территориальной обороны, раз уж считает оную решением.

То есть такие противоположности: Маруся и Ко озвучивают глупейшие прямые угрозы - генерал же тоньше тонкого намекает на важные решения. Чем ошелешив?))Ошелешив бы, если сказал о социальных нормах по коммуналке убд-кам.Они шутят: нужно было нам во время атаки врага, глянув на часы, уйти и сказать - лимит исчерпался на этот месяц, так что звиняйте.А вообще имеем -- целый генерал не может прямо озвучить кто мешает и настаивать на создании той же территориальной обороны, раз уж считает оную решением.То есть такие противоположности: Маруся и Ко озвучивают глупейшие прямые угрозы - генерал же тоньше тонкого намекает на важные решения. detroytred

Повідомлень: 22633 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 16:39 mephala написав: freeze написав:

ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная. ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.



тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний? тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний?



Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.



Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.



Раз. Два. Три. Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.Раз. Два. Три. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13790 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3776 раз. Подякували: 5593 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 16:47 freeze написав: mephala написав: freeze написав:

ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная. ПыСы И я же уже несколько раз просил вас не упоминать национальность - грузин - Сталина в контексте Голодомора. Еще раз повторяю Сталину до одного места были все национальности, в том числе его собственная.



тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний? тобто ВИ почали мусолити тему національності сталіна в контексті голодомору а тепер переводите з себе стрілки на мене? і хто з нас адекватний?



Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.



Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.



Раз. Два. Три. Мне кажется я адекватный, поскольку я в седьмой раз прошу вас не упоминать национальность Сталина, а вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу.Давайте как в детской игре. На счет три ни слова про национальность Сталина, и для верности вообще не упоминаем Сталина.Раз. Два. Три.

freeze написав: Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса.

Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. Зачем грузинам уничтожать именно украинцев ? Не вижу выгодоприобретателя от этого процесса.Скорее Сталин исподволь боялся сепаратизма, который мог привести к развалу или ослаблению империи, где он был единоличным хозяином. mephala Повідомлень: 6001 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4778477947804781 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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