Додано: Суб 30 лис, 2019 16:50

detroytred



Для меня вообще загадка чем занимаются люди в этой непонятной структуре СНБО, кроме поглощения большого бюджета на своё содержание. СНБО полностью дублирует функции, заложенные в обязанностях Президента, Премьера, министра обороны и тд.

Возглавляют СНБО обычно ссыльные какие-то люди, которых надо убрать подальше, но не сильно обидеть.



По Кривоносу.



Генерал-майор Сергей Кривонос, соратник Петра Порошенко, который до сих пор занимает должность заместителя секретаря СНБО, высказался по поводу того, что президент Зеленский 29 ноября уволил его с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в пути. Ясно одно - что нет желания определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш. И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами ", - написал Кривонос на своей странице в фейсбуке.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.