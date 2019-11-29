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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4779478047814782
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:57

любопытнейшая передача
https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Не в том суть. Из всех органов власти выдавливаются последние нормальные кадры и заменяются сивохами и прочими юзиками. Через пару лет увидим печальный результат.


Может быть это и хорошо, что у Зеленского сидит тупой кадровик. Раньше посыпятся.

У меня уже все эти Гончаруки, Гетманцевы, судимые слуги гомерический хохот вызывают.
Где они их подобрали всех ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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