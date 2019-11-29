Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- НЕ более, чем общий обзор конкретика только для узкого круга "Перспектива". Но мы из этого процесса по сути устранены. Интересное отражение происходящего, взгляд оттуда: https://www.skyscrapercity.com/showthre ... 44&page=60 Всё замерло. По сути и на финанс имеется отражение происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.