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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4779478047814782
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:57

любопытнейшая передача
https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Не в том суть. Из всех органов власти выдавливаются последние нормальные кадры и заменяются сивохами и прочими юзиками. Через пару лет увидим печальный результат.


Может быть это и хорошо, что у Зеленского сидит тупой кадровик. Раньше посыпятся.

У меня уже все эти Гончаруки, Гетманцевы, судимые слуги гомерический хохот вызывают.
Где они их подобрали всех ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:32

  freeze написав:
Schmit написав:Не в том суть. Из всех органов власти выдавливаются последние нормальные кадры и заменяются сивохами и прочими юзиками. Через пару лет увидим печальный результат.


Может быть это и хорошо, что у Зеленского сидит тупой кадровик. Раньше посыпятся.

У меня уже все эти Гончаруки, Гетманцевы, судимые слуги гомерический хохот вызывают.
Где они их подобрали всех ?

В клубе любителей самокатов. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:42

"Снижать нельзя!" У Зеленского признали провал с тарифами

https://www.obozrevatel.com/economics/s ... bscription)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:46

Почти как в Одессе, тилькы тришкы гиршэ. :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:37

  freeze написав:Прикольно.

Оказывается Зеленский теперь такой как и все ))) И мегадоверие, неизвестное ранее - это просто миф.

Как менялся рейтинг доверия к Президентам Украины за первые полгода

Ющенко 52 % :arrow: 50 %
Янукович 49 % :arrow: 54 %
Порошенко 55 % :arrow: 50 %
Зеленский 73 % :arrow: 52 %

Непристойно швидко здувся ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:45

  19yuriy91 написав:любопытнейшая передача
https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o

- НЕ более, чем общий обзор конкретика только для узкого круга "Перспектива".
Но мы из этого процесса по сути устранены.
Интересное отражение происходящего, взгляд оттуда:
https://www.skyscrapercity.com/showthre ... 44&page=60
Всё замерло.
По сути и на финанс имеется отражение происходящего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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