0:50 - телефонный разговор Путина и Зеленского - следствие перелома в тренде;

7:10 - с трубой история как в анекдоте;

9:45 - британские учёные сказали, что добыча газа связана с риском землетрясения;

10:10 - вся Европа - "полезные идиоты" Газпрома;

11:30 - наметилось перепроизводство сжиженного газа;

14:30 - как всегда Украину кинут;

15:40 - наш закон по земле напоминает мадагаскарский закон - там почти 100% земель принадлежит иностранцам;

20:00 - идёт большой раскол элит, как транснациональных, так и либеральных;

24:20 - финансовый Моцарт;

25:20 - когда в США завёлся Трамп, все стали думать как им жить дальше;

27:40 - Трамп идёт на превентивное обострение с Китаем;

31:00 - Трамп и Пенс пошли на политический союз по расчету;

34:00 - "Мудис" ставит на Трампа на выборах;

35:40 - шансы Бутиджича;

38:30 - это правда, что Сорос поддержал Уоррен, но Кортес осталась с Сандерсом;

41:20 - Блумберг - это как если соединить Байдена и Гора;

45:10 - есть гипотеза, что Пенс получил гарантии независимо от исхода выборов в США;

48:00 - у республиканцев и демократов две разные Америки;

50:12 - жуткая история из "старушки Англии";

56:15 - посадкой Порошенко Зеленский сможет сильно поднять рейтинг;

58:30 - социальную инфраструктуру Украины полностью разваливают;

1:00:50 - продажа земли и головная боль власти;

1:02:10 - уже сейчас возможно легальное приобретение земли в Украине иностранцами;

1:03:10 - для иностранцев никаких органичений по земле не будет;

1:04:50 - на кого Зеленский может опереться по Донбассу?

1:07:10 - в окружении Зеленского началась война до победного конца;

1:11:27 - если они открывают рынок земли, нужно быстро легализовать медицинскую марихуану;

1:12:00 - процесс разочарования для украинцев привычен и уже не сопровождается "ломкой";

1:13:00 - сейчас политическая воля Зеленского уже значения не имеет;

1:15:50 - я скептически отношусь к договоренности Зеленского с Путиным;

1:17:10 - самая большая ошибка Зеленского - в том, что он думает, что едет на переговоры;

1:22:10 - требование свободного судоходства в Азовском море - кого не хватает?

1:23:42 - велосипед для Зеленского: либо подарок изначально имеет смысл, либо его придумают;

1:25:15 - НАТО как структура - это не такие большие деньги, как кажется;

1:32:10 - Гончарук приближает критическую ситуацию;



Интервью провела Людмила Немиря.