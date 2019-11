Додано: Суб 30 лис, 2019 19:37

freeze написав: Прикольно.



Оказывается Зеленский теперь такой как и все ))) И мегадоверие, неизвестное ранее - это просто миф.



Как менялся рейтинг доверия к Президентам Украины за первые полгода



Ющенко 52 % 50 %

Янукович 49 % 54 %

Порошенко 55 % 50 %

Непристойно швидко здувся .. Непристойно швидко здувся ..

