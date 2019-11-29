Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
- НЕ более, чем общий обзор конкретика только для узкого круга "Перспектива".
0:50 - телефонный разговор Путина и Зеленского - следствие перелома в тренде; 7:10 - с трубой история как в анекдоте; 9:45 - британские учёные сказали, что добыча газа связана с риском землетрясения; 10:10 - вся Европа - "полезные идиоты" Газпрома; 11:30 - наметилось перепроизводство сжиженного газа; 14:30 - как всегда Украину кинут; 15:40 - наш закон по земле напоминает мадагаскарский закон - там почти 100% земель принадлежит иностранцам; 20:00 - идёт большой раскол элит, как транснациональных, так и либеральных; 24:20 - финансовый Моцарт; 25:20 - когда в США завёлся Трамп, все стали думать как им жить дальше; 27:40 - Трамп идёт на превентивное обострение с Китаем; 31:00 - Трамп и Пенс пошли на политический союз по расчету; 34:00 - "Мудис" ставит на Трампа на выборах; 35:40 - шансы Бутиджича; 38:30 - это правда, что Сорос поддержал Уоррен, но Кортес осталась с Сандерсом; 41:20 - Блумберг - это как если соединить Байдена и Гора; 45:10 - есть гипотеза, что Пенс получил гарантии независимо от исхода выборов в США; 48:00 - у республиканцев и демократов две разные Америки; 50:12 - жуткая история из "старушки Англии"; 56:15 - посадкой Порошенко Зеленский сможет сильно поднять рейтинг; 58:30 - социальную инфраструктуру Украины полностью разваливают; 1:00:50 - продажа земли и головная боль власти; 1:02:10 - уже сейчас возможно легальное приобретение земли в Украине иностранцами; 1:03:10 - для иностранцев никаких органичений по земле не будет; 1:04:50 - на кого Зеленский может опереться по Донбассу? 1:07:10 - в окружении Зеленского началась война до победного конца; 1:11:27 - если они открывают рынок земли, нужно быстро легализовать медицинскую марихуану; 1:12:00 - процесс разочарования для украинцев привычен и уже не сопровождается "ломкой"; 1:13:00 - сейчас политическая воля Зеленского уже значения не имеет; 1:15:50 - я скептически отношусь к договоренности Зеленского с Путиным; 1:17:10 - самая большая ошибка Зеленского - в том, что он думает, что едет на переговоры; 1:22:10 - требование свободного судоходства в Азовском море - кого не хватает? 1:23:42 - велосипед для Зеленского: либо подарок изначально имеет смысл, либо его придумают; 1:25:15 - НАТО как структура - это не такие большие деньги, как кажется; 1:32:10 - Гончарук приближает критическую ситуацию;
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 30 лис, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.