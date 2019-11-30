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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4779478047814782
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:57

любопытнейшая передача
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19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Не в том суть. Из всех органов власти выдавливаются последние нормальные кадры и заменяются сивохами и прочими юзиками. Через пару лет увидим печальный результат.


Может быть это и хорошо, что у Зеленского сидит тупой кадровик. Раньше посыпятся.

У меня уже все эти Гончаруки, Гетманцевы, судимые слуги гомерический хохот вызывают.
Где они их подобрали всех ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:32

  freeze написав:
Schmit написав:Не в том суть. Из всех органов власти выдавливаются последние нормальные кадры и заменяются сивохами и прочими юзиками. Через пару лет увидим печальный результат.


Может быть это и хорошо, что у Зеленского сидит тупой кадровик. Раньше посыпятся.

У меня уже все эти Гончаруки, Гетманцевы, судимые слуги гомерический хохот вызывают.
Где они их подобрали всех ?

В клубе любителей самокатов. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:42

"Снижать нельзя!" У Зеленского признали провал с тарифами

https://www.obozrevatel.com/economics/s ... bscription)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 18:46

Почти как в Одессе, тилькы тришкы гиршэ. :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:37

  freeze написав:Прикольно.

Оказывается Зеленский теперь такой как и все ))) И мегадоверие, неизвестное ранее - это просто миф.

Как менялся рейтинг доверия к Президентам Украины за первые полгода

Ющенко 52 % :arrow: 50 %
Янукович 49 % :arrow: 54 %
Порошенко 55 % :arrow: 50 %
Зеленский 73 % :arrow: 52 %

Непристойно швидко здувся ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:45

  19yuriy91 написав:любопытнейшая передача
https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o

- НЕ более, чем общий обзор конкретика только для узкого круга "Перспектива".
0:50 - телефонный разговор Путина и Зеленского - следствие перелома в тренде;
7:10 - с трубой история как в анекдоте;
9:45 - британские учёные сказали, что добыча газа связана с риском землетрясения;
10:10 - вся Европа - "полезные идиоты" Газпрома;
11:30 - наметилось перепроизводство сжиженного газа;
14:30 - как всегда Украину кинут;
15:40 - наш закон по земле напоминает мадагаскарский закон - там почти 100% земель принадлежит иностранцам;
20:00 - идёт большой раскол элит, как транснациональных, так и либеральных;
24:20 - финансовый Моцарт;
25:20 - когда в США завёлся Трамп, все стали думать как им жить дальше;
27:40 - Трамп идёт на превентивное обострение с Китаем;
31:00 - Трамп и Пенс пошли на политический союз по расчету;
34:00 - "Мудис" ставит на Трампа на выборах;
35:40 - шансы Бутиджича;
38:30 - это правда, что Сорос поддержал Уоррен, но Кортес осталась с Сандерсом;
41:20 - Блумберг - это как если соединить Байдена и Гора;
45:10 - есть гипотеза, что Пенс получил гарантии независимо от исхода выборов в США;
48:00 - у республиканцев и демократов две разные Америки;
50:12 - жуткая история из "старушки Англии";
56:15 - посадкой Порошенко Зеленский сможет сильно поднять рейтинг;
58:30 - социальную инфраструктуру Украины полностью разваливают;
1:00:50 - продажа земли и головная боль власти;
1:02:10 - уже сейчас возможно легальное приобретение земли в Украине иностранцами;
1:03:10 - для иностранцев никаких органичений по земле не будет;
1:04:50 - на кого Зеленский может опереться по Донбассу?
1:07:10 - в окружении Зеленского началась война до победного конца;
1:11:27 - если они открывают рынок земли, нужно быстро легализовать медицинскую марихуану;
1:12:00 - процесс разочарования для украинцев привычен и уже не сопровождается "ломкой";
1:13:00 - сейчас политическая воля Зеленского уже значения не имеет;
1:15:50 - я скептически отношусь к договоренности Зеленского с Путиным;
1:17:10 - самая большая ошибка Зеленского - в том, что он думает, что едет на переговоры;
1:22:10 - требование свободного судоходства в Азовском море - кого не хватает?
1:23:42 - велосипед для Зеленского: либо подарок изначально имеет смысл, либо его придумают;
1:25:15 - НАТО как структура - это не такие большие деньги, как кажется;
1:32:10 - Гончарук приближает критическую ситуацию;

Интервью провела Людмила Немиря.

Но мы из этого процесса по сути устранены.
Интересное отражение происходящего, взгляд оттуда:
https://www.skyscrapercity.com/showthre ... 44&page=60
Всё замерло.
По сути и на финанс имеется отражение происходящего.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 30 лис, 2019 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 20:04

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 21:14

Schmit
Я не приверженец этой дамы, ибо часто она констатирует факт, без знания истоков вопросов, но :
https://patrioty.org.ua/blogs/osobi-sta ... 05570.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 22:02

  detroytred написав:Я пока не пойму одного:
1. Есть более конкретные документальные данные о цели вот той семерки (Сталин и ..) уничтожать именно украинцев (как нацию).
Тогда неплохо было бы именно на них опираться.
2. Если их нет (или по какой-то причине на них не опираются), то почему для осуждения и демонстрации всей античеловечности Сталина и Ко не ограничились меньшими масштабами их *деяний*?

«В более общем смысле ответственность за избиение «классового врага» и уничтожение «буржуазного национализма» может быть возложена на марксистские концепции в той форме, какую придала им коммунистическая партия и как воспринял их Сталин.
Мотивы практической реализации решений партии были различны. Восприятие идеи «классового врага» естественно лишало эти решения гуманности. У тех, кто испытывал сомнение, часто брала верх их мистическая преданность «линии партии». Такая преданность усугублялась пониманием того, что невыполнение приказов приведет к чистке недостаточно жестких лиц (исполнение приказов, кстати, не служило аргументом защиты на Нюрнбергском процессе).
Поэтому даже такие люди, как Косиор и Чубарь, которые испытывали сомнения, а скорее и просто уверенность в том, что политика Москвы приводит к бедствию, все-таки проводили ее в жизнь.
Что касается личной вины самого Сталина (а также Молотова, Кагановича, Постышева и других), то верно, что, как и в случае ответственности Гитлера за Катастрофу европейского еврейства, мы не можем документально подтвердить его ответственность, то есть не можем подтвердить существование прямого указа, в котором Сталин распорядился бы о введении голода.
Единственное, что могло бы послужить ему защитой в данной ситуации – предположение, что Сталин приказал запланировать завышенные реквизиции, просто игнорируя существующее положение вещей, но не имея субъективно дурных намерений. Но это противоречит всему, что было нами проанализировано.
Можно добавить, что запрет иностранным корреспондентам посещать районы голода является на самом деле еще одним молчаливым признанием того, что власти знали об истинном положении вещей.
Итак, мы можем подвести следующие итоги:
1. Причиной голода были установленные Сталиным и его соратниками завышенные нормы реквизиции зерна.
2. Украинские партийные руководители с самого начала заявили Сталину и его соратникам, что эти нормы чересчур завышены.
3. Тем не менее, нормы не изменили и приступили к осуществлению госпоставок, и тогда начался голод.
4. Украинские руководители доложили о голоде Сталину и его соратникам. Кроме того, правда стала известна ему и его соратникам и от других лиц.
5. Тем не менее, реквизиции продолжались.
Таковы основные положения. Можно привести и вспомогательные доказательства:
6. Хлебные пайки, хотя и очень низкие, были введены в городах, но никакого, даже самого минимального снабжения продуктами, не было установлено для сел.
7. В районах голода хлеб находился в зернохранилищах, но крестьянам, несмотря на их бедственное положение, его нe выдали.
8. Был отдан приказ, который проводился в жизнь со всей старательностью – не пропускать крестьян в города и выгонять их оттуда, если они в них проникали.
9. Был отдан приказ и проводился в жизнь – не допускать, чтобы легально купленная пища могла быть перевезена через границу между двумя республиками: РСФСР и Украиной.
10. Факт существования голода, в том числе особо страшного голода, полностью установлен очевидцами – высокими коммунистическими чинами, местными активистами, иностранными обозревателями и самими крестьянами. Тем не менее, всякое высказывание о его существовании в Советском Союзе было объявлено преступлением. Представители СССР за границей получили распоряжение отрицать наличие голода. И по сей день феномен голода не признается в официальной советской литературе (хотя он подтверждается с недавнего времени – достаточно редко – в некоторых советских художественных произведениях).
Единственно возможным оправданием можно было бы считать то, что Сталин и его соратники просто не знали о голоде. Но это невозможно утверждать в свете всего сказанного выше.
Вывод: они знали, что указы 1932 года приведут к голоду; они знали, когда голод уже наступил, что результаты указов таковыми и окажутся. Тем не менее были отданы приказы, которые делали невозможным всякое смягчение голода, и обеспечивалось их действие в определенных ограниченных ими районами.
Когда речь заходит о мотивах, нельзя не отметить, что особые меры против Украины и Кубани увязывались и шли параллельно с гласными кампаниями против национализма в этих, районах. В этих и других районах, пораженных голодом, очевидная задача властей непосредственно в аграрной сфере сводилась к тому, чтобы сломать там дух крестьян в регионах наиболее упорного сопротивления коллективизации. Что касается партии, то конечным результатом, как и вероятным политическим намерением, было устранение из ее рядов элементов, недостаточно дисциплинированных в деле подавления собственных буржуазно-гуманных чувств.
Таким образом, факты установлены, мотивы однозначны и совместимы со всем, что нам известно о сталинской ментальности. Вердикт истории не может быть иным, чем признание ответственности виновных.»
Там же, глава 18. Ответственность.
AlexxK
 
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