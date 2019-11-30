Додано: Нед 01 гру, 2019 11:36

detroytred

Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.

Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:

"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. …

…А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".

(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).

Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.

Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы.