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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4780478147824783
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:04

  19yuriy91 написав:любопытнейшая передача
https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o

Спасибо!
Хорошая передача.

Наглядно показывающая - какая ответственность может быть на пересичном, если он фактически не имеет доступа к информации.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:29

Слив страны по методу Голобородько!

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 00:09

AlexxK
Рекомендую:
https://www.archives.gov.ua/Sections/Fa ... g-1932.php
Особенно информативны письма (пункт 33).

Есть такие же архивы за 1933-й.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:36

detroytred
Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.
Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:
"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. …
…А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".
(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).
Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.
Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:48

  AlexxK написав:уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции.


Есть парадокс, по моему самая пострадавшая в репрессиях 30-х фокус-группа в процентном отношении убиенных - это сотрудники НКВД и высший партийный состав. Например, расстреляли ВСЕХ сотрудников НКВД латышской и польской национальности, прямо по списку, чтобы никого не забыть. И тут без вопросов - именно по национальному признаку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:02

  AlexxK написав:detroytred
Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.
Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:
"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. …
…А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".
(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).
Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.
Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы.

Я только до п.91 пока дошёл.

Пока такая ситуация просматривается:
- центральной власти нужно было зерно любой ценой;
- она требовала его с республик;
- на местах его этой любой ценой *доставали*.

Там есть очень информативные данные о происходившем. Реальная неразбериха, бардак, перегибы, коррупция и т.д. вследствие перехода к колхозам...
Естественно это всё прямая и полная вина советских властей.

Но речь об ином.
Не видно именно цели -- сознательного уничтожения народа, как самоцели.
Есть просьбы к центру о помощи. Есть помощь. Правда, мягко говоря, хлипкая.
Но если цель - уничтожение, то зерно и вагоны кильки не стыкуются с достижением оной.

Ещё интересны факты: комбайны на ж-д станции ... так и не забранные в хозяйство.
Кудин председатель, Кудин бухгалтер, Кудин ...

ЗЫ. Параллель с ихтамнетами не корректна.


Увидел такой момент: убрали-уничтожили кулаков -- по сути профессионалов и организаторов работы на земле.
В итоге оставшимся: не хватало знаний-умений --- керивникам; стимула --- беднякам.


В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.
Ведь это просто капец антинародности и радикализма...


З.З.Ы. если бы последующие совкеривники уничтожали компромат, то этих бы документов не было!!! Ведь в них выше крыши ...
Тем более какой смысл уничтожать документы по Сталину, когда его же эти совласти после смерти развенчали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:29

  freeze написав:mephala

Всё )))
Вы проиграли. :lol:

- Freeze с победой !!!
- Спасибо. Я так и думал, что выиграю в детской игре, у меня по психологии было пять баллов.

так то ж не я казав. то ви казали :mrgreen:
mephala
 
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