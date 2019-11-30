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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4780478147824783 Додано: Суб 30 лис, 2019 23:04 19yuriy91 написав: любопытнейшая передача

https://www.youtube.com/watch?v=-j8z8Do6e2o любопытнейшая передача

Спасибо!

Хорошая передача.



Наглядно показывающая - какая ответственность может быть на пересичном, если он фактически не имеет доступа к информации. Спасибо!Хорошая передача.Наглядно показывающая - какая ответственность может быть на пересичном, если он фактически не имеет доступа к информации. detroytred

Повідомлень: 22636 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 23:29 Слив страны по методу Голобородько! Schmit

Повідомлень: 767 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 00:09

Рекомендую:

https://www.archives.gov.ua/Sections/Fa ... g-1932.php

Особенно информативны письма (пункт 33).



Есть такие же архивы за 1933-й. AlexxKРекомендую:Особенно информативны письма (пункт 33).Есть такие же архивы за 1933-й. detroytred

Повідомлень: 22636 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 11:36 detroytred

Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.

Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:

"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. …

…А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".

(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).

Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.

Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы. AlexxK Повідомлень: 98 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 11:48 AlexxK написав: уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции.



Есть парадокс, по моему самая пострадавшая в репрессиях 30-х фокус-группа в процентном отношении убиенных - это сотрудники НКВД и высший партийный состав. Например, расстреляли ВСЕХ сотрудников НКВД латышской и польской национальности, прямо по списку, чтобы никого не забыть. И тут без вопросов - именно по национальному признаку. Есть парадокс, по моему самая пострадавшая в репрессиях 30-х фокус-группа в процентном отношении убиенных - это сотрудники НКВД и высший партийный состав. Например, расстреляли ВСЕХ сотрудников НКВД латышской и польской национальности, прямо по списку, чтобы никого не забыть. И тут без вопросов - именно по национальному признаку. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13801 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3778 раз. Подякували: 5602 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 13:02 AlexxK написав: detroytred

Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.

Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:

"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. …

…А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".

(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).

Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.

Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы. Спасибо, прочитал. Позволю себе небольшое уточнение – додаток до п. 32.Цитаты из писем простых людей Сталину еще больше убеждают меня в правоте трактовки цитируемого мною автора и других серьезных исследователей темы Голодомора как целенаправленной кампании уничтожения именно украинского крестьянства, а впоследствии и украинской интеллигенции. Из них, кстати, видно, что зерно изымали не только у крестьян, но и у рабочих:"...В Дебальцевском горсовете (Рыковского района) созданные бригады ходили по городу, заходя в каждый из домов, и просто предлагали - сдать имеющееся зерно и муку, а если кто отказывался, то производили повальный обыск, начиная с комодов, гардеробов, сундуков, взламыванием полов и т. п., не разбираясь, кто он, рабочий или нет. ……А вообще ходили по городу и производили обыски у ряда рабочих, число которых не счесть. Забирали зерно, картофель, обыскивая квартиры, сараи и погреба, забирали муку, заведомо зная, что эти действия являются явно преступными. Горсовет в лице т. Кацеля и горпартколлектив в лице т. Галицы Н. М. столь возмутительными проведениями кампании по распространению зернового займа вызвали большое возмущение и недовольство не только среди городского населения, но и среди масс на производстве, что не безболезненно отразилось и отражается на проведении политики партии и Советской власти".(Лист т. Сталіну від члена партії красного партизана Нечипоренко Омеляна Кіндратовича.- Донбас, ст. Дебальцево, Калінінська, № 49).Возвращаясь к Вашему вопросу об отсутствии официальных документов о стремлении Сталина и Ко уничтожить именно украинцев – аналогично отсутствуют официальные документы о присутствии «ихтамнетов» в Донбассе. Ложь и лицемерие на государственном уровне придуманы задолго до Пу. Напомню, настольной книгой Сталина был «Государь» Макиавелли.Уверен, что все последующие руководители СССР приложили максимум усилий, чтобы официальные документы той поры на интересующую тему не были найдены и опубликованы.

Я только до п.91 пока дошёл.



Пока такая ситуация просматривается:

- центральной власти нужно было зерно любой ценой;

- она требовала его с республик;

- на местах его этой любой ценой *доставали*.



Там есть очень информативные данные о происходившем. Реальная неразбериха, бардак, перегибы, коррупция и т.д. вследствие перехода к колхозам...

Естественно это всё прямая и полная вина советских властей.



Но речь об ином.

Не видно именно цели -- сознательного уничтожения народа, как самоцели.

Есть просьбы к центру о помощи. Есть помощь. Правда, мягко говоря, хлипкая.

Но если цель - уничтожение, то зерно и вагоны кильки не стыкуются с достижением оной.



Ещё интересны факты: комбайны на ж-д станции ... так и не забранные в хозяйство.

Кудин председатель, Кудин бухгалтер, Кудин ...



ЗЫ. Параллель с ихтамнетами не корректна.





Увидел такой момент: убрали-уничтожили кулаков -- по сути профессионалов и организаторов работы на земле.

В итоге оставшимся: не хватало знаний-умений --- керивникам; стимула --- беднякам.





В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.

Ведь это просто капец антинародности и радикализма...





З.З.Ы. если бы последующие совкеривники уничтожали компромат, то этих бы документов не было!!! Ведь в них выше крыши ...

Тем более какой смысл уничтожать документы по Сталину, когда его же эти совласти после смерти развенчали. Я только до п.91 пока дошёл.Пока такая ситуация просматривается:- центральной власти нужно было зерно любой ценой;- она требовала его с республик;- на местах его этой любой ценой *доставали*.Там есть очень информативные данные о происходившем. Реальная неразбериха, бардак, перегибы, коррупция и т.д. вследствие перехода к колхозам...Естественно это всё прямая и полная вина советских властей.Но речь об ином.Не видно именно цели -- сознательного уничтожения народа, как самоцели.Есть просьбы к центру о помощи. Есть помощь. Правда, мягко говоря, хлипкая.Но если цель - уничтожение, то зерно и вагоны кильки не стыкуются с достижением оной.Ещё интересны факты: комбайны на ж-д станции ... так и не забранные в хозяйство.Кудин председатель, Кудин бухгалтер, Кудин ...ЗЫ. Параллель с ихтамнетами не корректна.Увидел такой момент: убрали-уничтожили кулаков -- по сути профессионалов и организаторов работы на земле.В итоге оставшимся: не хватало знаний-умений --- керивникам; стимула --- беднякам.В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.Ведь это просто капец антинародности и радикализма...З.З.Ы. если бы последующие совкеривники уничтожали компромат, то этих бы документов не было!!! Ведь в них выше крыши ...Тем более какой смысл уничтожать документы по Сталину, когда его же эти совласти после смерти развенчали. detroytred

Повідомлень: 22636 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 13:29 freeze написав: mephala



Всё )))

Вы проиграли.



- Freeze с победой !!!

- Спасибо. Я так и думал, что выиграю в детской игре, у меня по психологии было пять баллов. Всё )))Вы проиграли.- Freeze с победой !!!- Спасибо. Я так и думал, что выиграю в детской игре, у меня по психологии было пять баллов.

так то ж не я казав. то ви казали так то ж не я казав. то ви казали mephala Повідомлень: 6003 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 14:38 detroytred написав: В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.

Ведь это просто капец антинародности и радикализма... В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.Ведь это просто капец антинародности и радикализма...

Те же 73%.

Конечно, в других условиях.

Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".

Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).

Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы. Те же 73%.Конечно, в других условиях.Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16455 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1581 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4780478147824783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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