Додано: Нед 01 гру, 2019 20:14

Starikan написав: Те же 73%.

Конечно, в других условиях.

Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа". Те же 73%.Конечно, в других условиях.Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".

Starikan написав: Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).

Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.

То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.А вариант с перераспределением через налоговые и пр. системы без революций и контрреволюций это ,конечно, совок.К сожалению, вряд ли посадит и потому потеряет свой рейтинг, а потом и власть.ВМВ на территории СССР длялась чуть больше 4-х лет, эта идет уже больше 5 и никаких подвижек пока не было видно несмотря на то, что бывший главнокомандующий аж брызгал патриотизмом и воинственными речами.