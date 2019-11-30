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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4781478247834784
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:14

  Starikan написав:Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".


То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.
А вариант с перераспределением через налоговые и пр. системы без революций и контрреволюций это ,конечно, совок.



  Starikan написав:Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).
Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.


К сожалению, вряд ли посадит и потому потеряет свой рейтинг, а потом и власть.
ВМВ на территории СССР длялась чуть больше 4-х лет, эта идет уже больше 5 и никаких подвижек пока не было видно несмотря на то, что бывший главнокомандующий аж брызгал патриотизмом и воинственными речами.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:16

  Schmit написав:


Не просветите какие такие специальные операции были проведены за 5 лет этим легендарным воином и что сделало славное СНБО под руководством Турчинова кроме как сдала Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:21

  Starikan написав:
  detroytred написав: В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.
Ведь это просто капец антинародности и радикализма...

Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).
Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.

Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд))

Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного.


Именно *тугоухость* (жадность, личные интересы, глупость и т.п.) конкурентов большевиков, ЗЕ и Ко не дают им выигрыш в ТАКИХ УСЛОВИЯХ (клоунады ЗЕ, антинародности комми).
По сути в некотором роде ЗЕ, как и большевики, взял власть с пола. Потому что ПАП и Ко ...
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:30

  detroytred написав:По сути в некотором роде ЗЕ, как и большевики, взял власть с пола. Потому что ПАП и Ко ...


Т.е. Украина как и в 1917г Россия находится в стадии распада?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:39

  shapo написав:
  detroytred написав:По сути в некотором роде ЗЕ, как и большевики, взял власть с пола. Потому что ПАП и Ко ...


Т.е. Украина как и в 1917г Россия находится в стадии распада?

Нет.

Для параллели с Россией 1917 совпадения лишь одного (упомянутого мною) фактора недостаточно.
Я бы с империей и исчерпанием института царизма Украину не сравнивал.

Моё мнение чёткое -- речи об все пропало нет. Речь о трудностях развиваться гораздо большими темпами (при наличии такого экономико-географического положения, ресурсов).
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:45

  detroytred написав:Моё мнение чёткое -- речи об все пропало нет. Речь о трудностях развиваться гораздо большими темпами (при наличии такого экономико-географического положения, ресурсов).


Т.е. мы сейчас развиваемся,но слабыми темпами????
Страна теряет каждый день свой главный ресурс - молодых людей уезжающих за лучшей долей, а у нас еще все нормально.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:51

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Starikan написав:Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".


То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.


Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:22

  freeze написав:
shapo написав:
  Starikan написав:Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".


То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.


Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

:shock:
Политика - есть концентрированная экономика.
https://fraza.ua/analytics/281722-ekono ... ibanennogo
И как результат:
https://delo.ua/business/nazvana-data-p ... od-324481/
................................................................
- Разрушение и уничтожение без войны...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:36

  shapo написав:
  detroytred написав:Моё мнение чёткое -- речи об все пропало нет. Речь о трудностях развиваться гораздо большими темпами (при наличии такого экономико-географического положения, ресурсов).


Т.е. мы сейчас развиваемся,но слабыми темпами????
Страна теряет каждый день свой главный ресурс - молодых людей уезжающих за лучшей долей, а у нас еще все нормально.

Как ни странно, да.

У нас просто громаднейший запас прочности.
Собственно, именно в этом, я считаю, кроется причина, казалось бы, невозможного.
detroytred
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