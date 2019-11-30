Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Те же 73%. Конечно, в других условиях. Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально. А вариант с перераспределением через налоговые и пр. системы без революций и контрреволюций это ,конечно, совок.
Starikan написав:Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг). Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.
К сожалению, вряд ли посадит и потому потеряет свой рейтинг, а потом и власть. ВМВ на территории СССР длялась чуть больше 4-х лет, эта идет уже больше 5 и никаких подвижек пока не было видно несмотря на то, что бывший главнокомандующий аж брызгал патриотизмом и воинственными речами.
detroytred написав: В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом. Ведь это просто капец антинародности и радикализма...
Те же 73%. Конечно, в других условиях. Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа". Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг). Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.
Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд))
Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного.
Именно *тугоухость* (жадность, личные интересы, глупость и т.п.) конкурентов большевиков, ЗЕ и Ко не дают им выигрыш в ТАКИХ УСЛОВИЯХ (клоунады ЗЕ, антинародности комми). По сути в некотором роде ЗЕ, как и большевики, взял власть с пола. Потому что ПАП и Ко ...
Starikan написав:Те же 73%. Конечно, в других условиях. Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.
Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества. Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав:Те же 73%. Конечно, в других условиях. Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
То, что в начале 90-х и до последнего времени за сверхкороткий по историческим меркам отняли отняли и поделили бывшую общенародную собственность десяток семей это нормально.
Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества. Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.