shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22
shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
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