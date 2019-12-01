shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22
shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:17
Какой же "противоположный, если
Поэтому я и упомянул о 73%.
Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23
Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:30
Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:16
А как ты поделил олигархов на прохвостов / не прохвостов? Объяснишь? А то Порошенко трогать низзя-низзя, а Фирташа - вроде как и надо, но не получается.
И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному". Так в чем разница? Какие из бизнесов Порошенко - greenfield, т.е. построенные с нуля, а не наследие триклятого Союза??? Канал чесних новин?
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:20
Бездарная статья в духе "империи зла".
Украина - наивная заблудшая пастушка, а Россия злой серый волк
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:22
И у третьего, и четвёртого, и пятого в списке украинского форбс.
Здесь других нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Какие талантливые большевики и квартальщики.
Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.
Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|