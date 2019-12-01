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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4782478347844785
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22

shapo
Але низенько-низенько))

Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:17

  detroytred написав:
  Starikan написав: Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).
Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.
Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд))

Какой же "противоположный, если
В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.
Ведь это просто капец антинародности и радикализма...
Поэтому я и упомянул о 73%.
Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23

Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:30

  freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:16

  Starikan написав:Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.


А как ты поделил олигархов на прохвостов / не прохвостов? Объяснишь? А то Порошенко трогать низзя-низзя, а Фирташа - вроде как и надо, но не получается.

И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному". Так в чем разница? Какие из бизнесов Порошенко - greenfield, т.е. построенные с нуля, а не наследие триклятого Союза??? Канал чесних новин? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:20

  Starikan написав:Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0

Бездарная статья в духе "империи зла".
Украина - наивная заблудшая пастушка, а Россия злой серый волк
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:22

  zРадио написав:
И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному"



И у третьего, и четвёртого, и пятого в списке украинского форбс.
Здесь других нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27

  Starikan написав:Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.

Какие талантливые большевики и квартальщики.
Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.
Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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