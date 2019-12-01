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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4782478347844785
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22

shapo
Але низенько-низенько))

Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:17

  detroytred написав:
  Starikan написав: Те же 73%.
Конечно, в других условиях.
Но подкладка та же - отобрать и поделить, а также вера в простые ("понятные отчаявшимся массам") решения, реализуемые "людьми из народа".
Была вера в Ленина-Сталина, поддерживаемая успешным уничтожением врагов народа, мешающих построению светлого будущего. Сейчас - вера, что Зе наконец посадит ПАПа и Ко (последняя, но существенная возможность удержать рейтинг).
Правда, Сталина еще боготворили за победу над гитлеровской Германией. Сейчас другие времена - в моде миротворцы.
Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд))

Какой же "противоположный, если
В этом всём я одного не могу понять: как советская власть умудрилась остаться, что после Гражданской, что потом.
Ведь это просто капец антинародности и радикализма...
Поэтому я и упомянул о 73%.
Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23

Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:30

  freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:16

  Starikan написав:Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.


А как ты поделил олигархов на прохвостов / не прохвостов? Объяснишь? А то Порошенко трогать низзя-низзя, а Фирташа - вроде как и надо, но не получается.

И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному". Так в чем разница? Какие из бизнесов Порошенко - greenfield, т.е. построенные с нуля, а не наследие триклятого Союза??? Канал чесних новин? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:20

  Starikan написав:Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0

Бездарная статья в духе "империи зла".
Украина - наивная заблудшая пастушка, а Россия злой серый волк
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:22

  zРадио написав:
И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному"



И у третьего, и четвёртого, и пятого в списке украинского форбс.
Здесь других нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27

  Starikan написав:Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.

Какие талантливые большевики и квартальщики.
Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.
Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:16

  Starikan написав:Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0

Дякую
Цікаво як так
Все чаще в ходе расследования таких преступлений правоохранители сообщают о бандах, состоящих из местных жителей, жителей ОРДЛО и граждан РФ, свободно приезжающих в Украину.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:39

Re: Політичні дискусії

Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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