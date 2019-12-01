shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22
shapo
Але низенько-низенько))
Я же не говорю о высоких или средних, или даже малых темпах развития.
Я считаю, что маленькi-маленькi.
И с всёпропало не согласен.
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:17
Какой же "противоположный, если
Поэтому я и упомянул о 73%.
Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:23
Лонгрид
ОРДЛО разрастается. Часть 3. Внутренняя угроза
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:30
Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:16
А как ты поделил олигархов на прохвостов / не прохвостов? Объяснишь? А то Порошенко трогать низзя-низзя, а Фирташа - вроде как и надо, но не получается.
И у первого, и у второго богатство на советском имуществе, прихватизированном "по-интересному". Так в чем разница? Какие из бизнесов Порошенко - greenfield, т.е. построенные с нуля, а не наследие триклятого Союза??? Канал чесних новин?
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:20
Бездарная статья в духе "империи зла".
Украина - наивная заблудшая пастушка, а Россия злой серый волк
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:22
И у третьего, и четвёртого, и пятого в списке украинского форбс.
Здесь других нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Какие талантливые большевики и квартальщики.
Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.
Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 02:16
Дякую
Цікаво як так
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 08:39
Re: Політичні дискусії
Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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