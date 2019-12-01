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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4783478447854786
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17

  Starikan написав:
  freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.

Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14

  freeze написав:Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.

метрополия регулирует этот процесс... ;)
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